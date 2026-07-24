Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: «Ίσως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι» λέει η οικογένεια

Νέα διάσταση στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επιχειρεί να δώσει η οικογένειά του, η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία.

Μέσω του δικηγόρου της, Νίκου Γαλάνη, η οικογένεια ζητά να συνεχιστεί η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση. Παράλληλα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να είναι διαφορετικό από εκείνο που έχει μέχρι τώρα παρουσιαστεί.

«Θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Το κίνητρο της δολοφονίας ίσως δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται», ανέφερε ο κ. Γαλάνης.

Όπως τόνισε, το σχετικό αίτημα θα τεθεί τόσο στην ανακρίτρια όσο και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο συνεχάρη για την έως τώρα έρευνά του. Ο ίδιος σημείωσε ότι όσα έχουν κυκλοφορήσει, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα ως προς το κίνητρο του εγκλήματος.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στις δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά τη βίαιη απώλεια του πατέρα τους.

Απολογείται τη Δευτέρα ο 28χρονος

Ο 28χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να ομολόγησε την πράξη, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για ληστεία κατά συρροή.

Την Παρασκευή οδηγήθηκε ξανά στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος του για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την παλαιότερη αυτή υπόθεση αναμένεται επίσης να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής φέρεται να μην έχει ορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Εφόσον δεν εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, θα του διοριστεί αυτεπαγγέλτως συνήγορος από την ανακρίτρια.

Τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος καταγράφηκε να εισέρχεται μαζί με τον 73χρονο στο κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου στεγαζόταν το δικηγορικό γραφείο. Λίγο αργότερα εμφανίζεται να αποχωρεί μόνος, κρατώντας έναν φορητό υπολογιστή.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετά το έγκλημα πούλησε το λάπτοπ του θύματος για 50 ευρώ. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τόσο τον υπολογιστή όσο και το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία κρίσιμα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και του κινήτρου.

Καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη έπαιξαν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τα εγκληματολογικά ευρήματα και ο τραυματισμός του 28χρονου στο χέρι. Ο ίδιος φέρεται αρχικά να είχε αποδώσει το κάταγμα σε πτώση από σκέιτμπορντ.