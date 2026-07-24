Τα παιδιά των ημερήσιων κατασκηνώσεων του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

Τα παιδιά όλων των κατασκηνωτικών περιόδων και των δύο ημερήσιων κατασκηνώσεων (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων - πλαζ και «Παιδική Εξοχή» - Ροΐτικα) με τακτικές επισκέψεις στο Καρναβαλικό Εργαστήρι και την υποστήριξη των ειδικών τεχνιτών του Εργαστηρίου δημιουργούν το 3ο κατά σειρά Καρναβαλικό Άρμα των Κατασκηνώσεων που θα παρελάσει τόσο στο Καρναβάλι των Παιδιών, όσο και στην Μεγάλη Παρέλαση του Καρναβαλιού του 2027.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν βασικές τεχνικές κατασκευής καρναβαλικών στοιχείων όπως σκάλισμα, γλυπτική, χάρτωμα και ζωγραφική.

Η κατασκευή του άρματος θα ολοκληρωθεί στο τέλος της Γ’ Κατασκηνωτικής περιόδου.

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση, βιωματική επαφή των παιδιών της πόλης μας με τις ιδιαίτερες τεχνικές κατασκευής αρμάτων. Μέσα από αυτή την διαδικασία επιδιώκεται η μεταλαμπάδευση ποιοτικών καρναβαλικών χαρακτηριστικών στις νέες γενιές Πατρινών, όπως φαντασία, συμμετοχή και δημιουργικότητα.

Επιπλέον, καλλιεργείται η πολιτισμική ευαισθησία και αναπτύσσονται δεξιότητες που σχετίζονται με το Καρναβάλι μας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η διατήρηση του θεσμού και παράλληλα προωθείται η δημιουργική του εξέλιξη.

Εκπαιδευτές και κατασκευαστές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου, είναι οι: Χριστίνα Κουφάκη, γλυπτική, χάρτωμα και ξεναγήσεις και Γιώργος Μπαμπίλης ζωγραφική.

Υπεύθυνος Καρναβαλικού Εργαστηρίου: Νίκος Λιβάνης.

Την δράση υποστηρίζουν υγειονομικά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΟΔΗΠ.