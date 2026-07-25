Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας καμαρώνει για τους ...φοιτητές της!

Πανελλήνιες εξετάσεις
Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας δίνει ολόθερμα συγχαρητήρια στους αθλητές της που κατάφεραν να διακριθούν στις Πανελλήνιες 2026.
Η σχετική ανακοίνωση:.
"Με μεγάλη χαρά συγχαίρουμε τους αθλητές μας για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:
Ανδρέας Πανόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Πάτρας).
Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Κοζάνη).
Η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η αφοσίωσή τους ανταμείφθηκαν, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός και οι σπουδές μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία.
Τους ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα τους ακαδημαϊκή πορεία και κάθε επιτυχία, εντός και εκτός γηπέδων!".
ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
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