Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας καμαρώνει για τους ...φοιτητές της!

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας δίνει ολόθερμα συγχαρητήρια στους αθλητές της που κατάφεραν να διακριθούν στις Πανελλήνιες 2026.

Η σχετική ανακοίνωση:.

"Με μεγάλη χαρά συγχαίρουμε τους αθλητές μας για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Ανδρέας Πανόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Πάτρας).

Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Κοζάνη).

Η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η αφοσίωσή τους ανταμείφθηκαν, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός και οι σπουδές μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία.

Τους ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα τους ακαδημαϊκή πορεία και κάθε επιτυχία, εντός και εκτός γηπέδων!".