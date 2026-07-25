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Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας καμαρώνει για τους ...φοιτητές της!

Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος- Ανδρέας Πανόπουλος

Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος- Ανδρέας Πανόπουλος

Πανελλήνιες εξετάσεις

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας δίνει ολόθερμα συγχαρητήρια στους αθλητές της που κατάφεραν να διακριθούν στις Πανελλήνιες 2026.

Η σχετική ανακοίνωση:.

"Με μεγάλη χαρά συγχαίρουμε τους αθλητές μας για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

 Ανδρέας Πανόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Πάτρας).

Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος – Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνονολογίας (Κοζάνη).

Η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η αφοσίωσή τους ανταμείφθηκαν, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός και οι σπουδές μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία.

Τους ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα τους ακαδημαϊκή πορεία και κάθε επιτυχία, εντός και εκτός γηπέδων!".

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