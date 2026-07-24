Θρησκευτική πανήγυρη για την Αγία Παρασκευή στο Μιντιλόγλι

Η Ενορία Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής του Ενοριακού Κοιμητηρίου Μιντιλογλίου, πανηγυρίζει με κάθε λαμπρότητα, την μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου στις 25 και 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

· Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 :

19:00 – 20:30, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός - Αρτοκλασία. Θα προστεί ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Παπασταύρου, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

22:00 – 00:30, ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ.

· Κυριακή 26 Ιουλίου 2026:

7:00- 10:00 π.μ., Όρθρος - Πανηγυρική Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Θα προστεί και θα ομιλήσει ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Κωνσταντινίδης, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Εσπέρας: 19:00 - 20:15, Μεθέορτος Εσπερινός – Ιερό Ευχέλαιο υπέρ υγείας πάντων των ευλαβών προσκυνητών και ενοριτών. Θα προστεί ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωσήφ Μήλιας, Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

· Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

7:00 - 10:00, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ενοριακό -Κτιτορικό Μνημόσυνο υπέρ πάντων των κεκοιμημένων Μιντιλογλιτών αδελφών. Θα προστεί ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Παΐσιος Γρίβας, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Κατά την διάρκεια όλων των Ιερών Ακολουθιών της Πανηγύρεως θα υπάρχουν για προσκύνηση αποτμήματα των Λειψάνων της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού και Θαυματουργού που τιμάται η μνήμη του στις 27 Ιουλίου.

Να προσθέσουμε πως πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής στα Ταμπάχανα Πατρών όπου στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25-7, στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί, θα χοροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος που θα κηρύξει & το Θείο λόγο.

Ανήμερα της εορτής, την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 το πρωί ο Επίσκοπος Κερνίτσης θα προεξάρχει στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στη Ρακίτα Αχαΐας, Έναρξη Καταβασιών στις 7:30 π.μ. ενώ το απόγευμα της Κυριακής στις 19.00 ο κ. Χρύσανθος σύμφωνα με το πρόγραμμα του, θα τελέσει τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών.

*Να προσθέσουμε πως γιορτάζουν και πανηγυρίζουν ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο του Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών όπου την Κυριακή θα ψαλεί & μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων, καθώς και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στο Πλατάνι.

Η Αγία Παρασκευή θεωρείται η προστάτιδα των οφθαλμών.