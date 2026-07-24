Λευκάδα: Έφοδος σε καταμαράν με κοκαΐνη, MDMA και κάνναβη- Οκτώ συλλήψεις

Στα χέρια των λιμενικών αρχών βρίσκονται οκτώ αλλοδαποί, μετά την έφοδο σε ιδιωτικό ιστιοφόρο τύπου καταμαράν, το οποίο βρισκόταν στον λιμένα Περιγυαλίου στη Λευκάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Στον έλεγχο, που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού, συμμετείχαν στελέχη του Λιμεναρχείου Λευκάδας, του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νυδρίου, Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικοί με σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μέσα στο καταμαράν βρέθηκαν επιμελώς αποθηκευμένα 55,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 10 γραμμάρια ουσίας που αναφέρεται ως MDMA, 13 δισκία ecstasy και συσκευασίες με συνολικά 8,1 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατασχέθηκαν ακόμη 12 μπλε χάπια άγνωστης χημικής σύστασης, δύο πλαστικοί τρίφτες, πιάτα με υπολείμματα κάνναβης και χαρτονομίσματα στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα κοκαΐνης.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επίσης 7.000 ευρώ, 3.240 σέκελ Ισραήλ και 563 δολάρια ΗΠΑ. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο τάμπλετ και ένας φορητός υπολογιστής.

Οι συλληφθέντες είναι τέσσερις υπήκοοι Ισραήλ και από ένας υπήκοος Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Λετονίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το καταμαράν, το οποίο έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, κατασχέθηκε μαζί με όλα τα ευρήματα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας.