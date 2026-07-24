Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Συγχαίρει τους αστυνομικούς για τα «καίρια πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος»

Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συγχαίρει δημόσια τους αστυνομικούς , για τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα και την αυταπάρνηση που όπως αναφέρει επέδειξαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, οι οποίοι εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που διακινούσε συστηματικά κοκαΐνη και κάνναβη στην Αχαΐα.

Παράλληλα, η Ένωση απονέμει εύσημα στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών και της ΟΠΚΕ για την άμεση εξιχνίαση της ληστείας στα Βραχνέικα, καθώς και στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για τη συνεργασία που οδήγησε στη σύλληψη έξι μελών εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να εμπλεκόταν σε σοβαρά επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι οι επιτυχίες αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκαν σε συνθήκες υποστελέχωσης και με σημαντικές ελλείψεις σε εξοπλισμό και μέσα. Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνει το αίτημά της προς την Πολιτεία για ουσιαστική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αχαΐας, τονίζοντας ότι η αναγνώριση του έργου των αστυνομικών πρέπει να συνοδεύεται από έμπρακτη στήριξη

Όλη η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει δημόσια τα πιο θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας. Με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και μεθοδικότητα, κατάφεραν απανωτά και καίρια πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή μας.

Μέσα από συντονισμένες, ταυτόχρονες και απόλυτα επιτυχημένες αστυνομικές επιχειρήσεις, αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το αστυνομικό προσωπικό, εμπεδώνοντας έμπρακτα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια:

· Στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών: Για την εξάρθρωση της επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε συστηματικά κοκαΐνη και κάνναβη στην Αχαΐα. Η κατάσχεση των 12 κιλών κάνναβης και των 530 γραμμαρίων κοκαΐνης στέρησε από τα κυκλώματα παράνομο κέρδος που ξεπερνά τις 340.000 ευρώ.

· Στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών: Για την άμεση εξιχνίαση της ληστείας στα Βραχνέικα Αχαΐας. Η καίρια επέμβασή τους οδήγησε στη σύλληψη των μελών της συμμορίας που είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο με μεγάλο χρηματικό ποσό (άνω των 43.000 ευρώ και 2.000 δολαρίων) καθώς και τιμαλφή.

· Στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς και στους συναδέλφους των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ηλείας που συνέδραμαν: Για την άψογη συνεργασία και τον υποδειγματικό συντονισμό τους στην ταυτόχρονη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη έξι μελών βίαιης εγκληματικής ομάδας, η οποία εμπλεκόταν σε σοβαρά επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου.

Οι επιτυχίες αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών της Αχαΐας, τις καθημερινές δυσκολίες, τους κινδύνους, αλλά και τις σοβαρές ελλείψεις σε μέσα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αστυνομικός στο πεδίο της μάχης με την παρανομία.

Ως Ένωση, στεκόμαστε περήφανα δίπλα στους συναδέλφους μας που τιμούν τη στολή και την αποστολή τους, ενώ συνεχίζουμε να διεκδικούμε την έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους και την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών μας από την Πολιτεία.