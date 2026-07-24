Σύρος: Γιατί η διασώστρια πήγε οπλισμένη στο σπίτι του ζευγαριού; Νέα αυτοψία και αναπαράσταση

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς, με εισαγγελική εντολή, συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφος του 41χρονου που φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα.

Η 30χρονη είχε αρχικά προσαχθεί, εξεταστεί από τους αστυνομικούς και αφεθεί ελεύθερη. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της προανάκρισης, ο εισαγγελέας παρήγγειλε τη σύλληψή της για φερόμενη συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Νωρίτερα το ζευγάρι είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου χωρίς να έχουν ακόμη ασκηθεί διώξεις. Οι Αρχές προχώρησαν παράλληλα σε νέα αυτοψία και αναπαράσταση στον χώρο όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Ο ισχυρισμός περί αυτοάμυνας

Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Κατά τον ισχυρισμό του ζευγαριού, η διασώστρια πήγε στο σπίτι όπου διέμεναν έχοντας μαζί της μαχαίρι και επιτέθηκε αρχικά στην 30χρονη, τραυματίζοντάς την ελαφρά στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να πήρε διαφορετικό μαχαίρι και να τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη. Εκείνη κατάφερε να βγει από την κατοικία και να διανύσει λίγα μέτρα, πριν καταρρεύσει σε εξωτερικό χώρο.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο μικροσκόπιο το βιντεοληπτικό υλικό

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 41χρονη εμφανίζεται να φθάνει στο σημείο φορώντας παντελόνι του ΕΚΑΒ και γάντια, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν εν μέρει καλυμμένα.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ τις κινήσεις της, όσα συνέβησαν πριν εισέλθει στην κατοικία και τη χρονική ακολουθία της συμπλοκής. Τα ευρήματα θα συνεκτιμηθούν με τις καταθέσεις, τα ιατροδικαστικά δεδομένα και όσα προέκυψαν από τη νέα αυτοψία και την αναπαράσταση.

Τα αίτια της συνάντησης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου. Οι λόγοι για τους οποίους η διασώστρια μετέβη στην κατοικία του ζευγαριού εξακολουθούν να διερευνώνται.

Από το περιβάλλον του θύματος φέρονται να έχουν γίνει αναφορές σε οικονομικές διαφορές και οφειλές ενοικίων. Από την άλλη πλευρά, το ζευγάρι φέρεται να υποστηρίζει ότι η γυναίκα επιχείρησε να τους ληστέψει. Κανένας από τους δύο ισχυρισμούς δεν έχει ακόμη κριθεί δικαστικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου, ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ισχυρισμού περί αυτοάμυνας.