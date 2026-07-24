ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο Γιώργος Ξυλούρης για ψευδή κατάθεση

Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές», για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του ΙΒ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Η νέα δικαστική εξέλιξη αφορά την εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου. Κατά την εξέτασή του είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών, παρότι δεν είχε τότε την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Μετά τη συνεδρίαση, τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία, η οποία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν από τη στάση του προέκυπταν ποινικές ευθύνες. Η έρευνα οδήγησε στην άσκηση δίωξης για ψευδή κατάθεση και στην παραπομπή του σε δίκη.

Και δεύτερη δικαστική εκκρεμότητα

Δεν πρόκειται, πάντως, για τη μοναδική δικαστική υπόθεση που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Ξυλούρης σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για απείθεια, επειδή δεν εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής όταν κλήθηκε για πρώτη φορά, τον Νοέμβριο. Η συγκεκριμένη δίκη είχε αναβληθεί και αναμένεται να διεξαχθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Επομένως, ο Γιώργος Ξυλούρης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο διαφορετικές δίκες: η πρώτη για τη μη εμφάνισή του στην αρχική κλήση της Βουλής και η δεύτερη για τη στάση που τήρησε όταν τελικά παρουσιάστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.