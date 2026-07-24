Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.

Η συνδρίαση θα γίνει στην την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου και με τηλεδιάσκεψη ώρα 15.30, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος και επικειμένων, της ιδιοκτησίας της κας Μ……. Σ………., που βρίσκεται επί της οδού Ναυαρίνου, μεταξύ των Ο.Τ. 49 και 50 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (Παλαιό Σχέδιο) (σχετική η αριθ. 468/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (τμήμα του Κ.Χ 07 και πεζόδρομος μεταξύ των Ο.Τ6Α & Κ.Χ 07), σε βάρος του ΑΛΕ 040.3150101007 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, ιδιοκτησίας των κ.κ Κ………. και Χ……… Κ……….., μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1/2026 & 6/2024 Δ.Π.Ε επί της υπ’ αριθ. 3/2010 Μ.Π.Ε του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 469/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος μεταξύ των Ο.Τ88 & Ο.Τ 88Α), σε βάρος του ΑΛΕ 040.3150101007 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, ιδιοκτησίας των κ.κ Δ………Τ……….. και Α……… Λ…….. (σχετ. το υπ’ αριθ. 16266/22-1-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβ/φου Πατρών Σαπφούς Παπαγιαβή) και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48/2003 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Άγιος Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 470/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι), σε βάρος του ΑΛΕ 040.3150101007 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, ιδιοκτησίας εταιρείας με την επωνυμία «Μελ- Μακεδονική εταιρεία Χάρτου μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛ –Μ.Α.Ε», βάσει της με 1/2020 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής της περιοχής «Ροδινή» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 506/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

8. Συμπλήρωση της αριθ. 268/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά στην προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου, στις συνιδιοκτησίες των κ.κ. Κ…. Α….. και Σ…… Μ…….., εντός του Ο.Τ. 1650 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Εγλυκάδα (21/2000 πράξη τακτοποίηση – προσκύρωσης & αναλογ.), ως προς τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης (σχετική η αριθ. 461/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

9. α) Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος, β) Έγκριση πρωτοκόλλου εκτιμητικής επιτροπής για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, για συμψηφισμό υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, σε ιδιοκτησία επί της οδού Προδίκου, εντός του Ο.Τ. 1672 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Εγλυκάδα (23/2005 πράξη προσκύρωσης & αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 505/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

10. Χορήγηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, επί της οδού Δωρίδος αρ. 16 (σχετική η αριθ. 448/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

11. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Γοργοποτάμου 47 (σχετική η αριθ. 471/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής).

12. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – πεζόδρομο (τμήμα οδού Μηνιάτη) μεταξύ των Ο.Τ. 466 και 465, της περιοχής «παλιό σχέδιο – ιστορικό κέντρο», του Σ.Π.Π. λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) (σχετική η αριθ. 504/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

13. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Πατρέων, στη συμβολή των οδών Σανταρόζα, Άστιγγος, Νόρμαν- περιοχή Αγίου Διονυσίου, στην πλατεία Δροσοπούλου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως υπόγειος στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια).

14. α) Έγκριση απευθείας μίσθωσης στο Δήμο Πατρέων, έκτασης 15.355 τ.μ, καθώς και του κεντρικού διατηρητέου κτιρίου στο σταθμό Αγίου Διονυσίου (ΣΣΑΔ) Πατρών, ιδιοκτησίας της «ΓΑΙΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.» και β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Αντικατάσταση μέλους Εκτιμητικής Επιτροπής Αγορών έτους 2026 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

16. Αντικατάσταση μέλους Εκτιμητικής Επιτροπής Προσκυρώσεων έτους 2026 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Άδεια εγκατάστασης δέκα (10) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του Παρόχου Ultrafast OTE AΕΕΣ σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband με ΣΔΙΤ (σχετική η αριθ. 466/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

18. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας, για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων) (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής).

19. Έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητές Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Δ. Πλέσσας – Αρμ. Αντιδήμαρχος, Λ. Βασιλείου – Αρμ Διευθύντρια)

20. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, έτους 2026 (εισηγητές Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Δ. Πλέσσας – Αρμ. Αντιδήμαρχος, Λ. Βασιλείου – Αρμ Διευθύντρια)

21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 107743/1-12-2023 απόφασης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ Β΄ 7095/16-12-2023), για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συμπλήρωση αποφάσεων περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων σε 12ωρη και 24ωρη βάση- εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας σε οργανικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Έγκριση ενεργοποίησης νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών (e-commerce) Nexi Xpay (ALPHA BANK) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

23. Έγκριση επιστροφής χώρου διπλού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας Γ΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου διπλού οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας Α΄ κατηγορίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

24. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Β…… Α….. του Π……., στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο τον κ. Β…… Α…… του Θ….. (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

25. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Λ….. Θ….. του Λ……., στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο τον κ. Λ….. Λ….. του Α….. (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

26. Συμμετοχή του Δήμου Πατρέων στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην Μετοχική Σύνθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΑ Α.Ε –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α)» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

27. Ορισμός της υπαλλήλου Ιωάννας Κοντοδημητροπούλου του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ως Γραμματέα - Οικονομική Διαχειρίστρια του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

28. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

29. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ Πατρών) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).