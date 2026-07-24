Άγγελος Τσιγκρής: «Να θωρακίσουμε τη Δημοκρατία και να προστατεύσουμε τις αρχές του κράτους δικαίου…»

Με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (24 Ιουλίου 1974) στη χώρα μας, ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το μήνυμα της επετείου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ: Να θωρακίσουμε τη Δημοκρατία και να προστατεύσουμε τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου…».

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.