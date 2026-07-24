Ζάκυνθος: Θετικός στη λεπτοσπείρωση ο 56χρονος- Μάχη στη ΜΕΘ με πολυοργανική ανεπάρκεια

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου ο 56χρονος που προσβλήθηκε από λεπτοσπείρωση.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και επίσημα την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση μοριακού ελέγχου σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε το περιστατικό αντιμετωπιζόταν ως ύποπτο κρούσμα, βάσει της κλινικής εικόνας και των πρώτων εξετάσεων.

Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και κάτοικος αγροτικής περιοχής του νησιού, παραμένει διασωληνωμένος, έχοντας παρουσιάσει πολυοργανική ανεπάρκεια. Οι γιατροί καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Ο άνδρας εμφάνιζε υψηλό πυρετό για περίπου δέκα ημέρες, ωστόσο καθυστέρησε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Η καθυστέρηση αυτή φέρεται να συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του.

Η νέα περίπτωση προκαλεί έντονη ανησυχία στη Ζάκυνθο, όπου η λεπτοσπείρωση εμφανίζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Τον περασμένο Απρίλιο ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει επίσημα τρία κρούσματα στο νησί. Το ένα αφορούσε έναν 74χρονο άνδρα, ο οποίος κατέληξε έπειτα από σοβαρή λοίμωξη, ενώ τα άλλα δύο εντοπίστηκαν σε άνδρες ηλικίας 21 και 34 ετών. Τα περιστατικά δεν είχαν μεταξύ τους άμεση επιδημιολογική σύνδεση.

Πώς μεταδίδεται η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή λοίμωξη και μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με νερό, έδαφος ή άλλα υλικά που έχουν μολυνθεί από ούρα προσβεβλημένων ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Η μετάδοση διευκολύνεται όταν το δέρμα έχει αμυχές ή τραύματα.

Μεταξύ των συμπτωμάτων περιλαμβάνονται ο πυρετός, οι μυϊκοί πόνοι, ο πονοκέφαλος, η αδυναμία και η έντονη κόπωση. Όταν διαγνωστεί εγκαίρως, η νόσος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Σε βαριές περιπτώσεις, όμως, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την αποφυγή επαφής με στάσιμα ή δυνητικά μολυσμένα νερά, τη χρήση γαντιών και άλλων μέσων προστασίας κατά τις αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, καθώς και την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανίζονται ύποπτα συμπτώματα.

Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη έγκαιρης και οργανωμένης μυοκτονίας, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των τρωκτικών και ο κίνδυνος νέων περιστατικών.