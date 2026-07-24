Στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας η παγκόσμια πρεμιέρα του μουσικού ντοκιμαντέρ "Oasis: Don’t Look Back In Anger"

Μια ειδική κινηματογραφική προβολή της ταινίας "Oasis: Don’t Look Back In Anger", του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη θρυλική βρετανική μπάντα Oasis σε περιοδεία αφότου επανενώθηκαν, θα γίνει στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.



Το ντοκιμαντέρ των Magna Studios και της Sony Music Vision, από τον υποψήφιο για BAFTA και Όσκαρ σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Steven Knight («Peaky Blinders», «A Thousand Blows») σε σκηνοθεσία των Dylan Southern και Will Lovelace («Shut Up and Play the Hits», «Meet Me in the Bathroom»), θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Θα προηγηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» στο Φεστιβάλ της Βενετίας (2 -12 Σεπτεμβρίου).

Η ταινία όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας διανομής Feelgood, καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, «Oasis Live ‘25», μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Η ταινία αποτελεί μια ενθουσιώδη καταγραφή του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο.

Η μοναδική αυτή ταινία-ντοκουμέντο περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρόβες, στα παρασκήνια και επί σκηνής, καθώς και στις πρώτες κοινές συνεντεύξεις του Noel και του Liam μετά από πάνω από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια περιοδεία της μπάντας, που έγινε αμέσως sold out, η ταινία διερευνά επίσης τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

Το ντοκιμαντέρ ακολούθως θα είναι διαθέσιμο μέσω streaming στο Disney+ διεθνώς και στο Hulu και το Disney+ στις ΗΠΑ.

Οι Oasis είναι ένα θρυλικό αγγλικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1991 στην πόλη του Μάντσεστερ.

Μάλιστα όπως γράφτηκε, το «(What’s The Story) Morning Glory?» των Oasis που είχε κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου 1995 από την Creation Records, ανακηρύχθηκε ως το εμπορικότερο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δεύτερος αυτός, πρωτοποριακός δίσκος του συγκροτήματος, κατατάσσεται στο νούμερο τρία στη λίστα με τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών – με βάση τα συνδυασμένα δεδομένα πωλήσεων και streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το άλμπουμ «(What’s The Story) Morning Glory» έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια μονάδες στα βρετανικά charts μέχρι σήμερα και σημείωσε αύξηση στα streams μετά την τεράστια περιοδεία επανένωσης των Oasis στο Live '25 το περασμένο καλοκαίρι. Το LP βρίσκεται πίσω από δύο παλιές συλλογές Greatest Hits των Queen και των ABBA, στο νούμερο ένα και δύο, αντίστοιχα.

Το μουσικό αυτό ντοκιμαντέρ όταν βγει, ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στις Πατρινές αίθουσες.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ