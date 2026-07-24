Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή στις 28 Ιουλίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Αμερικής) έμπροσθεν του Ο.Τ. 1445δ της περιοχής «1ης Αρκτικής φάσης επέκτασης», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Θ……. και Ν…….. Ν……… και ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Θ……. & Μ…….. Μ…….. & Ν…… Η…….., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88, 89 και 90 του Ν.4759/2020/ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (άρθρα 184,185 και 186 του Ν.5306/2026/ΦΕΚ 88Α/2026) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση των από 02/07/2026 και 15/07/2026 Πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, β) των Οικονομικών τους Προσφορών και ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας (στο σύνολο των ειδών εκάστου τμήματος), συνολικού προϋπολογισμού με φπα 84.983,40€ (CPV: 48321000-4, 48218000-9)» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Ε. Πολιτοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

3) α) Έγκριση της από 26-06-2026 Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης υπηρεσιών, και ως εκ τούτου β) μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων του συμφωνητικού (αριθ. πρωτ. 161319/29-12-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV 0182263123) που λήγουν τον 6ο μήνα, δηλαδή την 28η-06-2026 για ένα μήνα, ήτοι έως τις 28-07-2026 της ΟΜΑΔΑΣ Β για τις επεκτάσεις των εφαρμογών, α. Web HRIS – Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας, β. Ηλεκτρονικά Ειδοποιητήρια – Διασύνδεση με ΕΜΕπ, γ. Ενσωμάτωση της διαδικασίας έκδοσης QR Codes στην εφαρμογή αδειών καταστημάτων, δ. Web Διαχείριση Περιπτέρων, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του καθώς και του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 328.039,52€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP)- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Ε. Πολιτοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

4) 1) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ), του Ν.4412/2016 και 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 23/2026 μελέτης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για την παροχή της υπηρεσίας: «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για τη συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT – AutoFINE & ΚΕΝΑΚ, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-H/M, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», CPV: 722671100-0 (Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας και πληροφοριών), με συνολικό ποσό ανάθεσης 2.455,20€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

5) Έγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών για το έργο: «Αναβάθμιση της πλατείας του ΟΤ 1104 στην περιοχή Ζαρουχλέϊκα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού (2ου Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

7) Αποδοχή μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

8) 1) Έγκριση του 5ου Πρακτικού (κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

9) Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ CAMPING ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Προσωρινός ανάδοχος (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

10) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2025)» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

11) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

12) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων αστάθειας για την προστασία έργων υποδομής στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

13) Έγκριση: α) της από 06/04/2026 Γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, β) της Ήσσονος αξίας Τροποποίησης του αριθ. 141803-12/11/2025 Συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του οικονομικού φορέα «Σάμαρης Ζαχαρίας του Στεφάνου», για μέρος της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για το Τμήμα Ζ της αριθ. 5/2025 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για κοπή δένδρων και αντικατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους στα όρια του πρώην Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 139.986,70€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

14) Έγκριση: α) της από 06/04/2026 Γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, β) της Ήσσονος αξίας Τροποποίησης του αριθ. 141810-12/11/2026 Συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του οικονομικού φορέα «Σ. Κουτσούκος ΥΙΟΣ Ο.Ε.», για μέρος της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τα τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ της αριθ. 5/2025 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων, καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και εξωραϊσμού παραλιών στα όρια του πρώην Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 969.091,50€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

15) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή ελέγχων ΚΤΕΟ, έκδοσης τελών ταξινόμησης, μεταβολών σε άδειες κυκλοφορίας κ.α. οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)

16) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας (χρήσης) Μ.Ε. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)

17) Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2027, του Δήμου Πατρέων που αφορά σε πενήντα οκτώ (58) θέσεις για την κάλυψη ίδιου αριθμού κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

18) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 87309/25-06-2025 σύμβασης με την εταιρεία «ALVET I.K.E.» που αφορά στην «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων - λοιπών αναλώσιμων ιατροφαρμακευτικού υλικού και αναλώσιμων που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 24-02-2027 χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 970,83€ στην εταιρεία με την επωνυμία Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΕ σε βάρος του Α.Λ.Ε. 000.2790589001 (επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων εσόδων – φυσικά και νομικά πρόσωπα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)