Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης εγκύου -Απέβαλε η γυναίκα

Μία νέα υπόθεση ακραίας ενδοοικογενειακής βίας προκαλεί αποτροπιασμό στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στην έγκυο πρώην σύντροφό του, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, περίπου στις 22:30. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πήγε στο σπίτι της γυναίκας στην Καλλιθέα και φέρεται να τη γρονθοκόπησε και να την κλώτσησε επανειλημμένα.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν το έμβρυο. Υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι η γυναίκα έφθασε στο νοσοκομείο βαριά κακοποιημένη και ότι οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διάσωση του παιδιού.

Ο 28χρονος αναζητήθηκε από τις Αρχές και εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.