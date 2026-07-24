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Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου

Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό ...

Από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι

Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα   27 Ιουλίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εγλυκάδα  – Γηροκομείο –  Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά –  Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).

 

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Υδροδότησης Αρόη ΔΕΥΑΠ
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