Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου

Από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι
Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 27 Ιουλίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
Εγλυκάδα – Γηροκομείο – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
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