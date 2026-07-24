Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου

Λόγω επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 27 Ιουλίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εγλυκάδα – Γηροκομείο – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.