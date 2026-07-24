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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ 61

Κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια του: Νίκος, Κώστας

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣΑΪΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΧΡΥΣΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ HΣΑΪΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ

ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΕΤΩΝ: 92

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ζαρουχλεϊκων Πατρών}.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονύσιος & Άλκηστη Κορφιάτη

Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Κορφιάτη,

Ευαγγελία & Νικόλαος Πουλίδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία                                   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΕΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ: 89

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιχόι Αχαϊας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Ασημίνα Δελέγκου,Γεώργιος & Αγαθή Δελέγκου, Θεώνη & Μανώλης Πανταζόπουλος, Ιωάννα & Περικλής Νιφόρας, Ζωή & Γεώργιος Αρβανιτάκης

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ 

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΓΕΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΖΩΗ

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 

κιν 6932318103 

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΑΒΑΛΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 

κιν 6932318103 

fax 2610 340871.

-------------------

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Λύρας Γραφείο Τελετών Μπούρας
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Πένθη
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