Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΑΚΚΑ
ΕΤΩΝ 61
Κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια του: Νίκος, Κώστας
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣΑΪΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΧΡΥΣΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ HΣΑΪΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΕΤΩΝ: 92
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ζαρουχλεϊκων Πατρών}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονύσιος & Άλκηστη Κορφιάτη
Κωνσταντίνος & Καλλιόπη Κορφιάτη,
Ευαγγελία & Νικόλαος Πουλίδας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΕΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ: 89
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-7-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιχόι Αχαϊας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Ασημίνα Δελέγκου,Γεώργιος & Αγαθή Δελέγκου, Θεώνη & Μανώλης Πανταζόπουλος, Ιωάννα & Περικλής Νιφόρας, Ζωή & Γεώργιος Αρβανιτάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7/2026 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΓΕΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΟΓΕΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΖΩΗ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΑΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------------
Σύρος: Συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που μαχαίρωσε τη 41χρονη
Πέμπτος στην Ιατρική της Πάτρας ο Γιώργος Λύκουρας- "Οι Πανελλήνιες για εμένα ήταν μια δύσκολη και αγχωτική διαδικασία"
Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-7-2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr