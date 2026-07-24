Η εισήγηση του Δημήτρη Νταλαπέρα, δημοτικού συμβούλου του σπιράλ

Στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προμελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας, ο δημοτικός σύμβουλος του σπιράλ Δημήτρης Νταλαπέρας επισήμανε:

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Αναρωτιέμαι: Είναι χρήσιμη για μία πόλη του μεγέθους της Πάτρας μια τέτοια μονοδιάστατη αντιμετώπιση του θαλάσσιου μετώπου της, σε χώρο μόνο περίπατου, και μάλιστα στο κεντρικό της μέρος; Η απάντηση είναι σαφώς ΟΧΙ.

Η γενική διαμόρφωση της μελέτης θα ταίριαζε περισσότερο σε μια ανάπλαση πλατείας ή στο Νότιο Πάρκο παρά σε μία οραματική προσέγγιση του κεντρικού μετώπου. Απουσιάζουν τοπόσημα όπως ήταν παλαιότερα ο Φάρος καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς, για παράδειγμα ένα ενυδρείο.

Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις θα έπρεπε να είναι το τελευταίο στάδιο μιας επίπονης διαδικασίας, συνεργασιών όλων των εμπλεκομένων (Δήμος Πατρέων, ΟΛΠΑ, ΟΣΕ) αλλά και διεργασιών με τους φορείς της πόλης (Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια και συλλόγους).

Ως αποτέλεσμα της απουσίας όλων των παραπάνω οι αρχιτεκτονικές προτάσεις δεν απαντούν σε βασικά ερωτήματα:

α) Τι γίνεται με τις λιμενικές υποδομές αξίας πολλών εκατομμυρίων;

β) Τι γίνεται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της λιμενικής περιοχής; -οι λιμενολεκάνες ανήκουν και διαχειρίζονται από τον ΟΛΠΑ.

γ) Πως συνδυάζονται οι προτάσεις της μελέτης με τις παρεμβάσεις και δράσεις άλλων φορέων όπως είναι το Τραίνο, το Τραμ, το Υδατοδρόμιο, η Μαρίνα, η Κρουαζιέρα, η Ιστιοπλοΐα;

Και να συμπληρώσω και κάτι σοβαρό, κατά την άποψή μου, που δεν ακούστηκε στη συνεδρίασή μας: Η Όθωνος Αμαλίας με την αφαίρεση του ποδηλατόδρομου ενισχύεται ως κύριος άξονας κυκλοφορίας, παρόλο που οι υφιστάμενες προτάσεις πρότειναν να υποβιβαστεί. Ουσιαστικά θα έχουμε έναν δρόμο σαν την παραλιακή της πρωτεύουσας, χωρίς δυνατότητα ύπαρξης ανισόπεδων διαβάσεων. Στα τέσσερα περάσματα από την πόλη προς το παραλιακό μέτωπο (Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Γούναρη, Τριών Ναυάρχων) θα χρειαστεί να έχουμε κόμβους με φανάρια για πεζούς και ποδήλατα. Τελικά, δηλαδή, μετά την υπογειοποίηση του τρένου (αν ποτέ γίνει), το εμπόδιο για το εύκολο πέρασμα θα είναι ο δρόμος της κύριας κυκλοφορίας των οχημάτων της πόλης».