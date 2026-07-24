Κοινό αίτημα Φορέων Αχαΐας και Φωκίδας για ακτοπλοϊκή γραμμή από Αίγιο-Άγιο Νικόλαο μέχρι Ιτέα

Απεστάλη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης των περιοχών της Αχαΐας και της Φωκίδας
Κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης από τις περιοχές της Αχαΐας και της Φωκίδας, προκειμένου να δρομολογηθεί ακτοπλοϊκή γραμμή από το Αίγιο και το λιμάνι της Αχαϊκής πόλης μέχρι και την Ιτέα.
Στο αίτημα που συνυπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα θεσμοθέτησης χρηματοδότησης και προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τις προβλέψεις της άγονης γραμμής για την διαδρομή: Αίγιο-Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος-Γαλαξίδι-Ιτέα, με καθημερινά δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των πολιτών που διαμένουν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, όπως επίσης των επισκεπτών.
Παράλληλα προτείνεται να υπάρξει συνάντηση αντιπροσωπείας των Φορέων με εκπροσώπους του Υπουργείου.
Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε σχετικά: «Συνυπέγραψα ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας το αίτημα που συνδιαμορφώθηκε με συναδέλφους της Αυτοδιοίκησης από την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων των περιοχών μας. Η θαλάσσια σύνδεση της Πελοποννήσου με την Στερεά Ελλάδα, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και του τουρισμού. Εφόσον το υπουργείο αποδεχθεί την αναγκαιότητα, είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε από την πλευρά μας με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε το αίτημα αυτό να γίνει πράξη».
Εκτός του κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, το κοινό αίτημα των Φορέων υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, τους Δημάρχους Αιγιαλείας, Δωρίδος και Δελφών και τους Προέδρους των Λιμενικών Ταμείων των τριών Δήμων.
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