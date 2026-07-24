Παναγιώτης Γεωργαντόπουλος: Εγκατέλειψε τη Νομική και μπήκε πρώτος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Πάτρας

Όπως επισημαίνει ο ίδιος μιλώντας στο thebest η αγάπη του για την ιστορία νίκησε.
Πρώτος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Πάτρας κατάφερε να εισαχθεί ο Παναγιώτης Γεωργαντόπουλος. Όπως επισημαίνει ο ίδιος μιλώντας στο thebest η αγάπη του για την ιστορία νίκησε.
Εγκατέλειψε τη Νομική μετά από δυόμιση χρόνια και αποφάσισε να ξαναδώσει φέτος Πανελλήνιες. Με μισό χρόνο προετοιμασίας τα κατάφερε και μπήκε στη σχολή που ήθελε με 17.075 μόρια.
«Ήταν μία δύσκολη χρονιά, αφού αποφάσισα να εγκαταλείψω τη Νομική. έπειτα από 2 1/2 έτη σπουδών. Έστω και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσα να εισαχθώ πρώτος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η αγάπη μου για την Ιστορία νίκησε. Ποτέ δεν είναι αργά να επανορθώσουμε μία λανθασμένη απόφαση. Ευχαριστώ για τη στήριξη την οικογένειά μου και το Φροντιστήριο Άλμα για την πολύτιμη βοήθεια».
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