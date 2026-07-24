Πάτρα: Ανατροπή στο παραλιακό μέτωπο; Αυτοψία του ΚΣΝΜ για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα λίγες ώρες μετά την έγκριση της προμελέτης

Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία

Λίγες μόλις ώρες μετά την κατά πλειοψηφία έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων της προμελέτης για την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου, η οποία αντιμετωπίζει ως δεδομένη την κατεδάφιση του πρώην κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr αυτοψία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του ενδεχόμενου χαρακτηρισμού του ως νεότερου μνημείου. Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το μέλλον του κτιρίου παραμένει ανοιχτό και η τελική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τον σχεδιασμό της ανάπλασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, στην αυτοψία για την οποία βρέθηκαν στην Πάτρα πάνω από 8 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν κληθεί ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος, εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, τα οποία εξέτασαν επιτόπου τα αρχιτεκτονικά, ιστορικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, πριν διαμορφώσουν την εισήγησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό ή μη του κτιρίου ως νεότερου μνημείου. Το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα βρίσκεται σε κομβικό σημείο του παλιού λιμανιού και αποτελεί ένα από τα πλέον επίμαχα ζητήματα του σχεδιασμού για το νέο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Η προμελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει την απομάκρυνσή του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος δημόσιος χώρος στο συγκεκριμένο τμήμα της ανάπλασης. Ωστόσο, η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εφόσον το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδοτήσει υπέρ του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως νεότερου μνημείου και ακολουθήσει η σχετική υπουργική απόφαση, η κατεδάφισή του δεν θα μπορεί να προχωρήσει όπως προβλέπεται από τον Δήμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σχεδιασμός της ανάπλασης του συγκεκριμένου τμήματος του παραλιακού μετώπου θα πρέπει να επανεξεταστεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς το κτίριο θα αποκτήσει καθεστώς προστασίας.

Υπνεθυμίζεται ότι με παρέμβασή του το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας είχε ζητήσει αναβολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για την προμελέτη του Β’ τμήματος της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε το ΤΕΕ "υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα τεχνικής ωριμότητας του σχεδιασμού

Η έγκριση και η εφαρμοσιμότητα μιας μελέτης προϋποθέτει σαφή δεδομένα σχεδιασμού. Παραμένουν όμως αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα όπως: η οριστική τύχη του κτιρίου του ΟΛΠΑ,

η τελική πρόταση της διέλευσης του σιδηρόδρομου και κυρίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού,

οι εγκρίσεις του ΟΣΕ,

οι εγκρίσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας για τον Αιγιαλό και την Παραλία,

οι εγκρίσεις του ΟΛΠΑ για το τμήμα της λιμενικής ζώνης που εμπλέκεται με την σχεδίαση κρίσιμων παραμέτρων.

"Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πώς μπορεί να εγκρίνεται μια προμελέτη όταν βασικές παράμετροι του ίδιου του σχεδιασμού δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η τεχνική ωριμότητα δεν αφορά μόνο την αισθητική ποιότητα μιας πρότασης. Αφορά πρωτίστως την εφαρμόσιμότητά της και την της ισχύ βάσει του νομικού πλαισίου στο οποίο εκπονείται η προμελέτη" αναφέρει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αξιολόγησης, η οποία κατέγραφε εκτεταμένες βλάβες και φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας είχε επισημάνει ότι η μελέτη αφορά την τεχνική επιθεώρηση και την εργαστηριακή τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης και όχι στατική μελέτη όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Επομένως- υπογράμμιζε- χωρίς την ολοκλήρωση πλήρους αποτίμησης σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή/και ΕΝ1998-3 (Ευρωκώδικας 8), δεν είναι τεχνικά επιτρεπτό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη φέρουσα ικανότητα ή την ανάγκη κατεδάφισης του κτηρίου. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλη Καραχάλιου, η Διοικούσα Επιτροπή, λαμβάνοντάς υπόψη της, το πόρισμα αξιολόγησης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, αλλά και το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη δεν αφορά πλήρη αποτίμηση, είχε αποφασίσει: 1. Να συσταθεί προς τον Δήμο Πατρέων, ο οποίος είναι κύριος του έργου, η άμεση εκπόνηση και υλοποίηση τεχνικής έκθεσης μέτρων ασφαλείας του κτιρίου, στη βάση των πορισμάτων της υφιστάμενης αξιολόγησης του φέροντος οργανισμού.

2. Την εκπόνηση πλήρους Μελέτης Στατικής Επάρκειας, η οποία θα περιλαμβάνει:

• Αποτίμηση με προσομοιώματα και υπολογισμούς,

• Προμελέτη επεμβάσεων / ενισχύσεων για την εξέταση εναλλακτικών στρατηγικών αποκατάστασης,

• Κοστολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, καθώς και της «μηδενικής λύσης» (καμία επέμβαση). Όπως είχε τονιστεί, η τεχνική έκθεση αποτελεί πολύτιμο πρώτο βήμα στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν αρκεί για τη λήψη απόφασης σχετικά με την τύχη του κτιρίου.