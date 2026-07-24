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Σύρος: Συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που μαχαίρωσε τη 41χρονη

Σύρος: Συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα...

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση δολοφονίας μιας 41χρονης γυναίκας στη Σύρο. Μετά τη σύλληψη του δράστη, ενός άνδρα 41 ετών, συνελήφθη και η 31χρονη σύζυγός του.

Η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, Θύμα είναι μία διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι ζευγαριού.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τους επιτέθηκε για να τους ληστέψει και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα. 

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#tags Σύρος Δολοφονία ΕΚΑΒ
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