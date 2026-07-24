Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ίχνη πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της – Νέα στοιχεία

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, καθώς τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων προσθέτουν ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο.

Σύμφωνα με τα νεότερα ευρήματα, στα χέρια της 54χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους, εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας σύμφωνα με το newsit. Το στοιχείο αυτό διευρύνει το πεδίο των ερευνών, χωρίς ωστόσο να οδηγεί από μόνο του σε ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του εγκλήματος

Τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει προκύψει ότι ο 26χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και φέρεται να έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι Παράλληλα, στο πιστόλι που κατασχέθηκε βρέθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης αλλά και τρίτου, μέχρι στιγμής άγνωστου, προσώπου.

Αντίθετα, στο μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος και εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Επιπλέον, στις εξετάσεις που έγιναν στα δικά του χέρια δεν ανιχνεύθηκαν ίχνη πυρίτιδας

Το γεγονός ότι εντοπίστηκε η πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης δεν την καθιστά δολοφόνο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν αυτή που πυροβόλησε τον γιο της. Κι αυτό γιατί μπορεί να το χρησιμοποίησε το όπλο για κάποιο άλλο σκοπό είτε την 9η Ιουνίου είτε τις προηγούμενες ημέρες. Ένα επιπλέον στοιχείο προκύπτει τώρα από τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων είναι οι συνθήκες θανάτου του 26χρονου. Όπως φαίνεται, οι μαχαιριές ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.