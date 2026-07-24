Πέμπτος στην Ιατρική της Πάτρας ο Γιώργος Λύκουρας- "Οι Πανελλήνιες για εμένα ήταν μια δύσκολη και αγχωτική διαδικασία"

Πέμπτος στην Ιατρική Πατρών με 19.260 μόρια πέρασε ο Γιώργος Λύκουρας, μαθητής στο 7ο ΓΕΛ Πατρών.

Ο ίδιος μιλώντας στο thebest δεν διστάζει να πει ότι οι πανελλήνιες αποτέλεσαν για τον ίδιο μια δύσκολη και αγχωτική διαδικασία ωστόσο σήμερα νιώθει συναισθήαμτα χαράς και ικανοποίσηης για το γεγονός ότι κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Ο Γιώργος Λύκουρας τονίζει:

Οι Πανελλήνιες για εμένα ήταν μια δύσκολη και αγχωτική διαδικασία. Ωστόσο, με βοήθησαν να συνειδητοποιήσω τις ικανότητές μου και να καταλάβω ότι, όταν προσπαθείς με όλες σου τις δυνάμεις, όλα είναι δυνατά.

Νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου και την επιτυχία μου, καθώς και χαρούμενος που έκανα πραγματικότητα το όνειρό μου. Από εδώ και πέρα, ατενίζω το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίζω, με τις γνώσεις που θα αποκομίσω από την Ιατρική, να προσφέρω με ταπεινότητα σε όσους έχουν ανάγκη.

Ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου, το σχολείο μου και τους καθηγητές μου. Η στήριξή τους ήταν πολύτιμη, καθώς δεν έπαψαν ούτε στιγμή να πιστεύουν σε εμένα. Ομολογώ πως δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εκείνους.