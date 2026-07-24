Μεγάλη φωτιά στο Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας- Σηκώθηκαν εναέρια

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Πυρκαγιά</a> σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 40 <a href="https://x.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2080611345620214047?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, , βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε μεταξύ Ανθόφυτου και Παλαιόπυργου Ναυπακτίας, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.



Στην περιοχή καταφθάνουν αυτή την ώρα δέκα πυροσβεστικά οχήματα από την Τσεχία, τα οποία ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.

Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κάηκαν κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα χωριά Ανθόφυτο, Κουτσογιανέικα, Γάβρος και Γολέμι.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.