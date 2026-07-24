Μεγάλη φωτιά στο Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας- Σηκώθηκαν εναέρια

Καίει δασική έκταση
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο της Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, , βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε μεταξύ Ανθόφυτου και Παλαιόπυργου Ναυπακτίας, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.
Στην περιοχή καταφθάνουν αυτή την ώρα δέκα πυροσβεστικά οχήματα από την Τσεχία, τα οποία ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.
Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κάηκαν κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα χωριά Ανθόφυτο, Κουτσογιανέικα, Γάβρος και Γολέμι.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
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