ΔΕΥΑΠ: Επισκευή βλάβης δικτύου ύδρευσης στην Όθωνος Αμαλίας και Παντανάσσης - Πού δεν θα έχει νερό το Σάββατο

Διακοπή νερού θα σημειωθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στο κέντρο λόγω επιδιόρθωσης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης εντός του ποδηλατόδρομου.

Η ΔΕΥΑΠ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Λόγω επείγουσας επισκευής βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Όθωνος Αμαλίας και Παντανάσσης (εντός του ποδηλατοδρόμου ), από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μεσ., θα υπάρξει πλημμελής ή ολική διακοπή νερού στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Παντανάσσης – Ρήγα Φεραίου – Γούναρη - Όθωνος Αμαλίας.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.