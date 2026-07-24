ΔΕΥΑΠ: Επισκευή βλάβης δικτύου ύδρευσης στην Όθωνος Αμαλίας και Παντανάσσης - Πού δεν θα έχει νερό το Σάββατο

Από τις 9 π.μ. έως τις 12 μεσημέρι
Διακοπή νερού θα σημειωθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στο κέντρο λόγω επιδιόρθωσης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης εντός του ποδηλατόδρομου.
Η ΔΕΥΑΠ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
Λόγω επείγουσας επισκευής βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Όθωνος Αμαλίας και Παντανάσσης (εντός του ποδηλατοδρόμου ), από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μεσ., θα υπάρξει πλημμελής ή ολική διακοπή νερού στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:
Παντανάσσης – Ρήγα Φεραίου – Γούναρη - Όθωνος Αμαλίας.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
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