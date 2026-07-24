Πρώτος στο Μαθηματικό της Πάτρας ο Χρήστος Κουφογιώργος- «Ήταν μονόδρομος για εμένα»

Πρώτος στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Πατρών εισήχθη ο Χρήστος Κουφογιώργος και ένα όνειρό του γίνεται πραγματικότητα.

Για αυτόν το Μαθηματικό αποτελεί μονόδρομο όπως λέει στο thebest, αφού ήταν και η μοναδική σχολή που δήλωσε στο Μηχανογραφικό.

Συγκέντρωσε συνολικά 18.240 μόρια ενώ στο μάθημα των μαθηματικών είχε 18.011 μόρια.

"Το Μαθηματικό ήταν μονόδρομος για εμένα, γι' αυτό άλλωστε το μηχανογραφικό μου δελτίο περιείχε μία μόνο σχολή, το Μαθηματικό Πατρών. Όνειρό μου να ειδικευτώ στη Στατιστική, αφού το θετικό γονίδιο της μητέρας μου, χημικού Αγγελικής Τσάκωνα αποδείχθηκε πολύ ισχυρό απέναντι στο θεωρητικό του πατέρα μου, φιλολόγου/ιστορικού Γεωργίου Κουφογιώργου. Ευχαριστώ για την υποστήριξη τους καθηγητές μου στο 11ο ΓΕΛ Πάτρας και στο Φροντιστήριο Άλμα», δηλώνει.