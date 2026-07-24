Φροντιστήριο Άνοδος: "Υπερήφανοι για τους μαθητές μας" - Ποσοστό αριστούχων υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο

Για μία ακόμα χρονιά, μεγάλες επιτυχίες
Μιλήσαμε με τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου "Άνοδος", μετά και τις φετινές μεγάλες επιτυχίες των μαθητών τους, και μας δήλωσαν πως "νιώθουν για ακόμα μια χρονιά υπερήφανοι για την πορεία των μαθητών μας. Το ποσοστό των αριστούχων μας είναι σταθερά υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100%. Συνεπώς, είμαστε το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών - εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση."
Πρόσθεσαν δε πως "το πιο σημαντικό όμως για εμάς είναι ότι οι μαθητές μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιτυγχάνουν σε σχολές που αποτελούν τις πρώτες τους προτιμήσεις. Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουμε τους καθηγητές μας για άλλη μια χρονιά εξαιρετικής δουλειάς."
Αναλυτικά, όλοι οι επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες της "Ανόδου" έχουν ως εξής:
· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ )
· ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 1ος
· ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 8ος
· ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΕΝΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΟΠΑ)
· ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ- Ε.Κ.Π.Α.)
· ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΥΔΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 28η
· ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
· ΧΑΤΖΗ ΛΟΥΙΖΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 17η
· ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΘΕΩΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΤΟΣΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 5ος
· ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΝΤΕΙΟ) 1η
· ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 9ος
· ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΜΑΡΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΠΘ)
· ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
· ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ -ΔΠΘ)
· ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟ) 14η
· ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΔΠΘ) 29ος
· ΚΟΒΡΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΑΪΑΦΑ ΜΥΡΤΩ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Α.Π.Θ.)
· ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΧΑΡΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Α.Π.Θ.)
· ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 5ος
· ΠΛΟΥΜΠΗ ΧΡΥΣΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Α.Π.Θ.)
· ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ-Δ.Π.Ε)
· ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Δ.Π.Θ.)
· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΙΠΑΕ) 3ος
· ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΑΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 12η
· ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ-ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 17η
· ΜΑΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΝΤΕΙΟ)
· ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 9η
· ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
· ΤΣΟΡΔΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 2η
· ΔΡΟΥΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ-ΔΙΠΑΕ) 3η
· ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3ος
· ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 5η
· ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 12η
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΕΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 9η
· ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 4η
· ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 3ος
· ΓΚΑΖΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΙΠΑΕ)
· ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΓΠΑ)
· ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ) 16η
· ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΟΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 6ος
· ΣΕΡΓΚΙΕΦ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΟΠΛΑ
· ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
· ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) 5ος
· ΧΕΡΙΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 4η
· ΚΟΚΚΑΛΗ ΞΕΝΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΔΙΠΑΕ)
· ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗ ΧΡΥΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΝΑΝΙΚΩΝ &ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟ)
· ΚΟΡΔΑ ΠΟΠΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 21η
· ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΕΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
· ΚΩΝΗ ΜΑΡΙΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΝΑΤΑΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΑΣΠΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ -ΠΑΝΤΕΙΟ)
· ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΚΑΤΣΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΤΕΛΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
· ΡΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ( ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ-ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)
· ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΤΕΙΟ)
· ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ
· ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ -ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 10ος
· ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)8ος
· ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 14η
· ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 27η
· ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
· ΣΑΪΤΗ ΑΓΓΙΟΥΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ-ΔΠΘ)
· ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΤΣΙΝΙ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΕΓΙΑΖΗ ΦΕΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΠΕΤΣΑΒΑ ΜΑΡΙΛΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 11η
· ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΑΦΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΓΛΥΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 19η
· ΚΑΡΟΠΠΙ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΔΠΘ)
· ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ- ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
· ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ) 10ος
· ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ) 11η
· ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
· ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ &ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΠΘ)
· ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 17η
· ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
· ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΜΙΝΤΖΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
· ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΖΙΚΑ ΛΟΡΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΕΚΠΑ)
· ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
· ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
· ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
· ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΕΛΜΕΠΑ)
· ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ-ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ-ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΣΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
· ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΡΑΛΛΗΣ ΝΑΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΠΑ)
· ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)27η
· ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΔΠΘ)
· ΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
· ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΩ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ-ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
· ΒΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
· ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
· ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ)
· ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
· ΓΚΑΒΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΠΑ)
· ΔΕΝΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ-ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)
Σημειώνεται πως στους παραπάνω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται όσοι μαθητές και μαθήτριές μας δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr