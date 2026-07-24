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Πάτρα: Έπεσε με το πατίνι στον "ποδηλατόδρομο" - λίμνη της Όθωνος Αμαλίας- Τραυματίστηκε στο κεφάλι- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Έπεσε με το πατίνι στον "ποδ...

Ατύχημα πριν λίγο στον ποδηλατόδρομο

Στο νοσοκομείο κατέληξε νωρίτερα ένας άνδρας, ο οποίος υπέστη ατύχημα με πατίνι στον ποδηλατόδρομο, στο κέντρο της Πάτρας.

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Το σημείο είχε πλημμυρίσει και υπήρχε λακκούβα με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει σε αυτή, να προκληθεί ατύχημα και να τραυματιστεί.

Όπως έγραψε χθες το thebest ο ποδηλατόδρομος είχε γίνει λίμνη  στο τμήμα  μεταξύ των οδών Πατρέως και Βότση, μετά τη βλάβη αγωγού νερού. Ωστόσο ως φαίνεται δεν ελήφθησαν μέτρα και σήμερα καταγράφηκε ατύχημα.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία καθώς και η αστυνομία.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ποδηλατόδρομος Ατύχημα Ηλεκτρικό Πατίνι ΕΚΑΒ Αστυνομία
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