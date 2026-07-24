Πάτρα: Νέο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια και Alzheimer – Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ένα νέο Κέντρο Ημερήσιας Ολοκληρωμένης Φροντίδας για άτομα με νευρονοητικές διαταραχές, όπως η άνοια και η νόσος Alzheimer, πρόκειται να δημιουργηθεί στην Πάτρα, μετά την ένταξη της σχετικής πράξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Η απόφαση , όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), ενώ δικαιούχος είναι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Η νέα δομή, με την ονομασία «Κέντρο Ημερήσιας Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νευρονοητικών Διαταραχών Πατρών "Θρασύβουλος Κωνσταντίνου"», θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης τόσο στους ανθρώπους που πάσχουν από νευρονοητικές διαταραχές όσο και στις οικογένειες και τους φροντιστές τους.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νευρονοητικών Διαταραχών Πατρών “Θρασύβουλος Κωνσταντίνου”» (Κωδικός ΟΠΣ: 6056801), συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ.

Η νέα δομή, που θα λειτουργήσει στην Πάτρα, αποτελεί μια σημαντική επένδυση στον άνθρωπο και στη δημόσια φροντίδα υγείας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και δικαιούχος είναι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα που ζουν με νευρονοητικές διαταραχές, όπως η άνοια και η νόσος Alzheimer, αλλά και στις οικογένειες και τους φροντιστές τους, οι οποίοι συχνά σηκώνουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο καθημερινό και συναισθηματικό βάρος.

Το Κέντρο Ημέρας Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας. Παράλληλα, θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον μέσω κινητών κλιμακίων, με στόχο την υποστήριξη ασθενών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου ή αντιμετωπίζουν προοδευτικά αυξανόμενη αδυναμία μετακίνησης.

Η νέα δομή θα λειτουργεί ως κρίκος ενός ευρύτερου δικτύου φροντίδας, διασυνδεόμενη με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα Υγείας, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και τα νοσοκομεία, καθώς και με κοινωνικές δομές της κοινότητας, όπως τα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ.

«Η στήριξη του ανθρώπου είναι η πιο μεγάλη ευθύνη μας. Με το νέο Κέντρο Ημέρας Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νευρονοητικών Διαταραχών στην Πάτρα, ενισχύουμε ουσιαστικά την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με άνοια και άλλες νευρονοητικές διαταραχές, αλλά και των οικογενειών που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιουργούμε σύγχρονες δομές, επενδύουμε σε ποιοτικές υπηρεσίες και στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Θέλουμε κάθε συμπολίτης μας να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος. Αυτό είναι το όραμά μας: μια Περιφέρεια που δεν μετρά μόνο έργα και υποδομές, αλλά βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Και αυτό το όραμα προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη, μέρα με τη μέρα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.