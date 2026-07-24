Σύρος: «Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω»

Μαρτυρίες έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης που συγκλονίζει τη Σύρο, με θύμα την διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, αναζητώντας τις απαντήσεις που θα φωτίσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της τραγωδίας.

Ο 41χρονος άντρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και στις καταθέσεις μαρτύρων .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε την άτυχη γυναίκα και μίλησε στο protothema.gr περιγράφοντας ότι την συνάντησε τυχαία στο δρόμο λίγες ώρες πριν από το τραγικό συμβάν και του έκανε εντύπωση η ενδυμασία της.

«Τη γυναίκα που σκοτώθηκε τη γνώριζα. Εκείνη την ημέρα ήρθαμε τετ α τετ στον δρόμο και μου έκανε εντύπωση που ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο και στα χέρια με γάντια, σε σημείο που να μην είναι αναγνωρίσιμη. Περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι για να μην την καταλάβω. Σήκωσε μόνο για μια στιγμή το βλέμμα της και αμέσως το ξαναχαμήλωσε. Φορούσε τη στολή της υπηρεσίας της, όμως από πάνω είχε και άλλα ρούχα, ενώ ήταν καλυμμένη με καπέλο , κουκούλα ή μαντήλι. Περπατούσε πολύ γρήγορα και όλη αυτή η εικόνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα όσα περιγράφει ο μάρτυρας φαίνεται να συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 41χρονη καταγράφηκε να φτάνει έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Στην πλάτη της είχε ένα σακίδιο, ενώ κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι.

Παρότι η εικόνα των τελευταίων κινήσεών της γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες, το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές παραμένει αναπάντητο, τι οδήγησε στην αιματηρή κατάληξη;

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία και να ρίξουν φως στα κίνητρα πίσω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινωνία του νησιού.