Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Τζων Τίκης

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο τραγουδιστής άφησε το δικό του αποτύπωμα στις αθηναϊκές πίστες κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«I did it my way…. Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο…

Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα», ήταν η ανάρτησή τους την οποία συνόδευσαν με μια φωτογραφία του πατέρα τους