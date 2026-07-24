Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Τζων Τίκης

Η συγκινητική ανάρτηση από τις κόρες του
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
Ο τραγουδιστής άφησε το δικό του αποτύπωμα στις αθηναϊκές πίστες κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«I did it my way…. Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…
Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο…
Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.
Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα», ήταν η ανάρτησή τους την οποία συνόδευσαν με μια φωτογραφία του πατέρα τους
Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.
Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίζεται σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.
Το 1980 παρουσιάζει την αυστραλιανή εκπομπή «Let’s go Greek endaxi» για 4 χρόνια.
Στην Ελλάδα το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ήταν το Τζων Τίκης (1974) με την εταιρεία Sonora για να ακολουθήσει μια σειρά, συνολικά 17 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το “Άσε την αγάπη οδηγό».
Ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του τραγουδώντας pop, σταδιακά… μετακόμισε στο ελαφρολαϊκό όπου τελείωσε την καριέρα του. Το 1980 διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».
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