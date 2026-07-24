Πάτρα: Κορυφώνεται η «μάχη» για τη φοιτητική στέγη μετά τις βάσεις- Από 350 ευρώ οι γκαρσονιέρες, λίγα τα οικονομικά σπίτια- Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στην πρώτη και πλέον κρίσιμη φάση της αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας μπαίνει η Πάτρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι νέοι φοιτητές γνωρίζουν πλέον τη σχολή στην οποία πέτυχαν και η μέχρι πρότινος διερευνητική έρευνα μετατρέπεται σε πραγματική αναζήτηση στέγης.

Στην πρώτη γραμμή της ζήτησης βρίσκονται τα μικρά, ανακαινισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο και σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σχολές. Την ίδια ώρα, όμως, οι οικογένειες εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικές, συγκρίνοντας όχι μόνο το ύψος του ενοικίου, αλλά και την κατάσταση του ακινήτου, τα κοινόχρηστα και το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Η Ζωή Φραγκάτου, συνεργάτης της Keller Williams West, περιγράφει στο thebest.gr την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά: «Με το που ανακοινώνονται οι βάσεις, η κινητικότητα στην αγορά ανεβαίνει κατακόρυφα. Αυτό όμως που βλέπουμε έντονα φέτος είναι ότι οι γονείς και οι φοιτητές ψάχνουν πολύ προσεκτικά. Δεν νοικιάζουν αλόγιστα. Βλέπουμε, λοιπόν, δύο ταχύτητες. Από τη μία, υπάρχουν αυτοί που βιάζονται και θέλουν να "κλείσουν" αμέσως για να διώξουν το άγχος. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί που το ψάχνουν λίγο παραπάνω, συγκρίνουν τιμές, παροχές και καταστάσεις ακινήτων πριν πάρουν την τελική απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα σωστά τιμολογημένα ακίνητα, ειδικά στις περιοχές υψηλής ζήτησης, θα "φύγουν" πολύ νωρίς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος δεν βρει τώρα, έχασε το τρένο. Και μέσα στον Αύγουστο θα υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα να νοικιαστούν. Όσον αφορά τις περιοχές, το κέντρο, η Αγία Σοφία και τα Ψηλαλώνια παραμένουν οι πρώτες επιλογές. Η Αγυιά προτιμάται περισσότερο από όσους ψάχνουν νεότερα σπίτια. Τέλος, περιοχές όπως το Κουκούλι και τα Ζαρουχλέικα προσελκύουν όσους στοχεύουν σε πιο προσιτά ενοίκια».

Από 350 ευρώ οι γκαρσονιέρες στο κέντρο

Η τιμή ενός φοιτητικού σπιτιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή, την παλαιότητα, την ανακαίνιση, την επίπλωση και την απόστασή του από το κέντρο. Στις δημοφιλέστερες περιοχές, τα ενοίκια για ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα μπορούν να ξεπεράσουν τα 550 ευρώ. «Οι τιμές, όπως καταλαβαίνετε, εξαρτώνται πολύ από το αν το σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο ή κοντά στο κέντρο. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο Κέντρο και την Αγία Σοφία, μια γκαρσονιέρα ή ένα studio κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 350 έως 550 ευρώ, αν μιλάμε για κάτι πολύ σύγχρονο και πλήρως επιπλωμένο, μπορεί να ξεπεράσει και τα 550 ευρώ. Τα δυάρια κινούνται στα 450 με 650 ευρώ. Αν τώρα πάμε πιο περιφερειακά, οι τιμές είναι πιο λογικές. Εκεί βλέπουμε γκαρσονιέρες από 250 έως 350 ευρώ και δυάρια από 350 έως 480 ευρώ».

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η αναζήτηση μιας γκαρσονιέρας στο κέντρο με προϋπολογισμό έως 350 ευρώ γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Σε αυτή την κατηγορία τιμής, οι επιλογές αφορούν συνήθως παλαιότερα, μη ανακαινισμένα ή ισόγεια ακίνητα, καθώς και studio με περιορισμένη επιφάνεια.

Λίγα τα διαθέσιμα σπίτια έως 350 ευρώ

Στο ερώτημα εάν υπάρχει επαρκής προσφορά οικονομικών κατοικιών έως 350 ευρώ ή αν τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν περιοριστεί σημαντικά, η Ζωή Φραγκάτου απαντά: «Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τα διαθέσιμα σπίτια έως 350 ευρώ στο κέντρο είναι πολύ περιορισμένα. Αν κάποιος επιμένει να βρει σπίτι με 300 ή 350 ευρώ στο κέντρο της Πάτρας, συνήθως θα πρέπει να συμβιβαστεί με ένα ακίνητο πιο παλιό, μη ανακαινισμένο ή σε ισόγειο. Αν θέλει ένα ανακαινισμένο και προσεγμένο σπίτι σε αυτά τα χρήματα, θα πρέπει αναγκαστικά να βγει εκτός κέντρου ή να πάει σε πολύ λίγα τετραγωνικά, δηλαδή σε ένα μικρό studio».

Έτσι, περιοχές εκτός του στενού κέντρου, όπως το Κουκούλι και τα Ζαρουχλέικα, μπαίνουν εντονότερα στο πεδίο αναζήτησης των οικογενειών που επιδιώκουν να συγκρατήσουν το μηνιαίο κόστος. Η επιλογή, ωστόσο, πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες μετακινήσεις προς τη σχολή.

Η συγκατοίκηση κερδίζει έδαφος

Μπροστά στις αυξημένες τιμές, περισσότεροι φοιτητές εξετάζουν πλέον τη συγκατοίκηση. Η μίσθωση ενός μεγαλύτερου διαμερίσματος από δύο άτομα μπορεί να περιορίσει αισθητά τόσο το ενοίκιο όσο και τα υπόλοιπα σταθερά έξοδα. «Η συγκατοίκηση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Πάτρα και, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ίσως η πιο έξυπνη οικονομική κίνηση αυτή τη στιγμή. Κάντε τον λογαριασμό: Μια καλή, ανακαινισμένη γκαρσονιέρα στο κέντρο θέλει γύρω στα 450 ευρώ. Αν δύο φοιτητές αποφασίσουν να πάρουν μαζί ένα μεγάλο δυάρι ή τριάρι με 650 ευρώ, αναλογούν στον καθένα περίπου 325 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια άμεση εξοικονόμηση πάνω από 100 με 150 ευρώ τον μήνα μόνο στο ενοίκιο! Και μην ξεχνάμε το σημαντικότερο: μοιράζουν στη μέση το ρεύμα, το ίντερνετ και τα κοινόχρηστα. Οπότε ναι είναι μια λύση αυτή στην κατεύθυνση της αναζήτησης φθηνότερης στέγης».

Τι πρέπει να προσέξουν οι οικογένειες

Η πίεση των πρώτων ημερών μετά την ανακοίνωση των βάσεων δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές συμφωνίες. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να επισκέπτονται το ακίνητο, να εξακριβώνουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και να αποφεύγουν την αποστολή χρημάτων πριν ελέγξουν το σπίτι και τους όρους της μίσθωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πραγματικό, συνολικό κόστος της κατοικίας, το οποίο δεν περιορίζεται στο ποσό του ενοικίου. «Εμείς από την πλευρά μας στην KW West συμβουλεύουμε τους γονείς να μην κοιτούν μόνο το ενοίκιο, αλλά τη συνολική εικόνα -δηλαδή τα κοινόχρηστα και τις μετακινήσεις- πριν πάρουν την τελική τους απόφαση».