Σύρος: Mε full face και μαχαίρι προσέγγισε το σπίτι η διασώστρια- Τι έδειξε η κάμερα, ποιο σενάριο εξετάζουν οι Αρχές

Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη 42χρονη να φτάνει στο σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face και κρατώντας μαχαίρι.Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, σύμφωνα με το ertnews.gr φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί μόνο ο άνδρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του όταν έφτασε η 42χρονη.

Το ζευγάρι φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την παρουσία της και ακολούθησε συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η 42χρονη προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και να της πέταξε αντικείμενα. Λίγα μέτρα μακρύτερα η γυναίκα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι

Αυτόπτες μάρτυρες φέρονται να έχουν αναφέρει στις καταθέσεις τους ότι άκουσαν τον άνδρα να φωνάζει πως η 42χρονη είχε πάει στο σπίτι με σκοπό να τους κλέψει.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η εξέταση των μαρτύρων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να αναλύουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Η διαφορετική εκδοχή του περιβάλλοντος της 42χρονης

Διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει το περιβάλλον της διασώστριας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι ένοικοι της όφειλαν τρία ενοίκια και η 42χρονη είχε μεταβεί στην κατοικία για να διεκδικήσει τα χρήματα που της χρωστούσαν.

Οι Αρχές εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και ο λόγος της επίσκεψης.

Παράλληλα, δεν επιβεβαιώνεται ότι η γυναίκα φορούσε την επίσημη στολή του ΕΚΑΒ. Φέρεται να φορούσε παντελόνι που έμοιαζε με υπηρεσιακή στολή, χωρίς όμως να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς, εκτός από το τραύμα στην πλάτη, διερευνάται εάν η 42χρονη έφερε και άλλες κακώσεις.