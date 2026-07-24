Μπάσκετ Εργαζομένων: Η κούπα στους Προπονητές- ΦΩΤΟ

Το 25ο Τουρνουά Μπάσκετ Εργαζομένων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού που διοργανώνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος Εργαζομένων και το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την Ε.Σ.Κ.Α.Η.

Συμμετείχαν 18 ομάδες (250 αθλητές – εργαζόμενοι).

Η ομάδα των Προπονητών/Γυμναστών νίκησε στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Παναγίας Αλεξιώτισσας την ομάδα του ΔΗΜΟΥ/ΔΕΥΑΠ με σκορ 82-62 ύστερα από ένα θεαματικό παιχνίδι και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου για άλλη μια φορά. Τα 10λεπτα: 21-16, 20 -13 (ημ.41-29), 23-11, 18-22.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ: (Δενδής) Δ. Λαμπρόπουλος, Φ. Βουρλούμης, Μ. Δελάρτας, Γ. Σινογιώργος, Β. Σκούτας, Γ. Τσούνας, Κ. Θεοχάρης, Δ. Δενδής, Π. Λυκούδης, Λ. Μπακόππουλος, Δ. Σιαμαντάς, Γ. Καλλίγας.

ΔΗΜΟΣ/ΔΕΥΑΠ (Βασιλειάδης): Σ. Κρίθης, Λ. Χαρτάς, Γ. Αγαλόπουλος, Θ. Σταυρόπουλος, Δ. Βασιλείου, Γ. Διαμαντόπουλος, Φ. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Τουβάκης, Γ. Κοτσώνης, Γ. Κιτσάκης, Σ. Πανταζόπουλος.

Μετά το τέλος του τελικού, έγιναν οι απονομές στους νικητές και στους κορυφαίους του τουρνουά, καθώς επίσης και τιμητικές βραβεύσεις.

Τους νικητές βράβευσε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, τους φιναλίστ ο πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής του Παμπελοποννησιακόυ Σταδίου Βασίλης Ζώτος.

Την απονομή στις τριταθλήτριες ομάδες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Μηχανικών έκανε ο επικεφαλής της παράταξης του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς ενώ για την προσφορά τους στον θεσμό, βραβεύτηκαν ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος και ο Ερυθρός Σταυρός και ο MVP του τελικού Γιάννης Τσούνας, από τον Διευθυντή του τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, Γιάννη Σίδερη.

Η Οργανωτική Επιτροπή του πρωταθλήματος ευχαρίστησε τους υπευθύνους των δημοτικών γηπέδων Μάκη Μοίραλη (κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας) και Αργύρη Φιλιππόπουλο (κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων) και ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Λυκούδη πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΕΑΚ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Ιδιαίτερο τόνο στην διοργάνωση έδωσαν οι μικροί αθλητές ταεκβοντο του σωματείου «Μαχητές Πάτρας», οι οποίοι εντυπωσίασαν με τις ικανότητες τους και βραβεύτηκαν από το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου.

Τέλος, όλοι έδωσαν ραντεβού για του χρόνου με στόχο όλων, να είναι το 26ο Εργασιακό Πρωτάθλημα του 2027, ακόμη καλύτερο.