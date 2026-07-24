Η Μαρία Ναυπλιώτου «ταξιδεύει» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Με το πολυσυζητημένο DAU του Ίλια Κρζανόφσκι

Η Μαρία Ναυπλιώτου θα βρεθεί φέτος στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συμμετέχοντας στο DAU του Ίλια Κρζανόφσκι, μία από τις 20 ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα (Venezia 83) της κορυφαίας κινηματογραφικής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Lido di Venezia από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Το DAU αποτελεί το απόσταγμα ενός πρωτοφανούς κινηματογραφικού εγχειρήματος που αναπτύσσεται εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, στο σημείο τομής του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών και της ανθρωπολογίας. Εμπνευσμένη από τη ζωή των Σοβιετικών φυσικών που συνέβαλαν στη δημιουργία της ατομικής βόμβας, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ευφυούς φυσικού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ζει στην ΕΣΣΔ από το 1928 έως το 1968, εξερευνώντας τις έννοιες της εξουσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης μοίρας.

Η ελληνική παρουσία στην ταινία δεν περιορίζεται στη συμμετοχή της Μαρίας Ναυπλιώτου. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ελληνικής καταγωγής, μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον δημιουργό της ταινίας. Όπως αναφέρει ο Ίλια Κρζανόφσκι στο σκηνοθετικό του σημείωμα: «Επέλεξα έναν Έλληνα ως πρωταγωνιστή. Η ελληνική τραγωδία ενώνει το πεπρωμένο με την ελευθερία: η μοίρα υπάρχει ως μια ανώτερη τάξη πραγμάτων, η οποία όμως εκπληρώνεται μέσα από αμέτρητες, σχεδόν ανεπαίσθητες ανθρώπινες πράξεις». Η γνωστή ελληνίδα ηθοποιός υποδύεται τη Μαρία, μια Ελληνίδα ηθοποιό και τον μεγάλο έρωτα των νεανικών χρόνων του Dau. Οι δυο τους συναντιούνται στη Μόσχα ύστερα από 25 χρόνια χωρισμού για μόλις τρεις ημέρες, σε μια συνάντηση που ξυπνά μνήμες, επιθυμίες και την αναζήτηση της χαμένης αρμονίας. Ο εγκλωβισμένος πλέον επιστήμονας βλέπει στο πρόσωπό της την πιθανότητα μιας άλλης ζωής, λίγο πριν η πραγματικότητα εισβάλει ξανά στον κόσμο του.