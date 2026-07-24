Dior pre/fall: ο Jonathan Anderson επιστρέφει στις ιρλανδικές του ρίζες

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο οίκος θα παρουσιάσει συλλογή στην Ιρλανδία

Σε μια εποχή που οι οίκοι πολυτελείας επιλέγουν ολοένα και πιο προσεκτικά τους προορισμούς των cruise και pre-fall επιδείξεών τους, η απόφαση του Jonathan Anderson να παρουσιάσει την Pre-Fall 2027 συλλογή του Dior στο Trinity College Dublin μόνο τυχαία δεν είναι. Στις 4 Δεκεμβρίου, το ιστορικό πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσει την πρώτη επίδειξη του γαλλικού οίκου επί ιρλανδικού εδάφους, αλλά και την πρώτη φορά που ο Βορειοϊρλανδός σχεδιαστής θα παρουσιάσει συλλογή στη χώρα με την οποία συνδέεται τόσο στενά. Επιστροφή στις ρίζες

Πολύ πριν γίνει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης μόδας, ο Jonathan Anderson έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Brown Thomas, το γνωστό multibrand store του Δουβλίνου. Από τότε, η σχέση του με την Ιρλανδία παρέμεινε ενεργή, είτε μέσα από το προσωπικό του brand JW Anderson, είτε μέσα από συνεργασίες που αντλούσαν έμπνευση από την ιρλανδική κουλτούρα, όπως εκείνη με τη Guinness. Η επιλογή του Δουβλίνου αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή τοποθεσία -είναι μια επιστροφή στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα.

Ένα ιστορικό σκηνικό

H Old Library του Trinity College

Η συλλογή θα παρουσιαστεί στην μοναδική Old Library του Trinity College, ένα αρχιτεκτονικό «κόσμημα» του 18ου αιώνα που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές συλλογές της Ιρλανδίας. Η επιλογή του χώρου ενισχύει ακόμη περισσότερο τον διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την ιστορία και τον πολιτισμό, στοιχεία που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δημιουργικής προσέγγισης του Anderson.

Η σύνδεση του Dior με την Ιρλανδία