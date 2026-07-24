Πάτρα, εστίαση και καλοκαίρι: Ο «χάρτης» του Ιουλίου- Πού «τραβάει» η κίνηση και πότε

Δύσκολο παραμένει το φετινό καλοκαίρι για την εστίαση της Πάτρας και της Αχαΐας, γενικότερα, καθώς η άνοδος των τιμών και η υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης περιορίζουν αισθητά τις εξόδους και την κατανάλωση.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος, περιγράφει στο thebest.gr μια αγορά που κινείται πλέον σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, με τα καταστήματα να μην παρουσιάζουν ενιαία εικόνα. Όπως εξηγεί, μπορεί ορισμένες επιχειρήσεις να εμφανίζουν ικανοποιητική κίνηση, ωστόσο το γενικό κλίμα στην αγορά δεν είναι θετικό. «Τα πράγματα δεν είναι καλά. Γενικώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία και δεν υπάρχει πολλή δουλειά», αναφέρει.

Οι Πατρινοί κινούνται προς τη θάλασσα

Τους θερινούς μήνες, σημαντικό μέρος του κοινού εγκαταλείπει το κέντρο και στρέφεται προς τα παραλιακά καταστήματα. Η κίνηση, όμως, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την εβδομάδα. Οι πιο μακρινοί προορισμοί, όπως Αίγιο, Δυτική Αχαΐα αλλά ακόμα και Ψαθόπυργος, Ροδινή, φαίνεται να δουλεύουν κατά κύριο λόγο την Κυριακή, όταν οι Πατρινοί έχουν περισσότερο χρόνο για μπάνιο και ολοήμερη έξοδο. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πιο κοντά στην πόλη, σε περιοχές όπως το Ακταίο και ο Καστελλόκαμπος, μπορούν να προσελκύουν κόσμο περισσότερες ημέρες.

«Τα μαγαζιά που είναι πιο μακριά δουλεύουν κυρίως Σάββατο και Κυριακή. Τα κοντινά στην πόλη δουλεύουν περισσότερο, μαζί με το μπάνιο», σημειώνει ο κ. Ματθαιόπουλος.

Νυχτερινή διασκέδαση μόνο το Σάββατο

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στα νυχτερινά καταστήματα. Η έξοδος έχει περιοριστεί κυρίως στο Σάββατο και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, σε ακόμη μία ημέρα της εβδομάδας.

«Το βράδυ και η νύχτα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το Σάββατο και καμιά άλλη ημέρα. Τετάρτη και Πέμπτη δεν υπάρχει ουσιαστικά κίνηση», επισημαίνει. Η συγκέντρωση της πελατείας σε μία ή το πολύ δύο ημέρες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που εξακολουθούν να καλύπτουν καθημερινά μισθοδοσία, ενέργεια, προμήθειες και άλλα σταθερά λειτουργικά έξοδα.

Τι ισχύει με τις ξαπλώστρες

Αναφερόμενος στις χρεώσεις των ξαπλωστρών, ο κ. Ματθαιόπουλος υποστηρίζει ότι κοντά στην Πάτρα δεν αποτελεί συνήθη πρακτική η ξεχωριστή χρέωσή τους. «Κοντά στην Πάτρα δεν χρεώνει κανείς ξαπλώστρες», αναφέρει, εξηγώντας ότι υψηλότερες χρεώσεις των 20, 40 ή ακόμη και 50 ευρώ συναντώνται κυρίως σε περιοχές με μεγαλύτερη τουριστική ζήτηση. Στην Αχαΐα, όπως λέει, δεν υπάρχουν οι τουριστικές ροές που θα μπορούσαν να στηρίξουν γενικευμένες υψηλές χρεώσεις. Όπου τίθεται κάποιο αντίτιμο ή όρος κατανάλωσης, αυτό συνδέεται κυρίως με το αυξημένο κόστος παραχώρησης και ανάπτυξης των ομπρελοκαθισμάτων στον αιγιαλό. Όπως αναφέρει, «οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο για τον χώρο στον οποίο τοποθετούν ξαπλώστρες ή τραπεζοκαθίσματα. Για μια παραχώρηση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, το κόστος μπορεί να φτάσει συνολικά τις 7.000 έως 8.000 ευρώ».

Η ελάχιστη κατανάλωση

Η ελάχιστη κατανάλωση εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, από λίγες επιχειρήσεις και συνήθως σε περιορισμένο ύψος. «Κάποιοι ελάχιστοι μπορεί να βάλουν ελάχιστη κατανάλωση. Είναι περίπου στο ύψος ενός καφέ», λέει. Στόχος είναι να περιοριστούν περιπτώσεις κατά τις οποίες πελάτες καταλαμβάνουν για πολλές ώρες ξαπλώστρες ή τραπέζια χωρίς να πραγματοποιούν κατανάλωση. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η πρακτική αυτή δεν είναι γενικευμένη στην περιοχή της Πάτρας.

«Έχει μειωθεί η αγοραστική ικανότητα»

Στη βάση των προβλημάτων της εστίασης βρίσκεται η ακρίβεια. Το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή δυο με τρία χρόνια πριν, όπως εκτιμά ο κ. Ματθαιόπουλος, είχε δημιουργηθεί μια πρόσκαιρη ψυχολογική ανάταση στην αγορά. Η εικόνα αυτή, όμως, υποχώρησε μπροστά στις συνεχείς αυξήσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον καφέ, η τιμή του οποίου από περίπου 3,50 ευρώ έφτασε τα 4,50 ευρώ μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Ανάλογες αυξήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, στις πρώτες ύλες, στη μισθοδοσία και συνολικά στη λειτουργία μιας επιχείρησης. «Αυξήθηκαν οι μισθοί, οι καφέδες, τα φαγητά, όλα. Από την άλλη, υπάρχει πραγματική μείωση της αγοραστικής ικανότητας των ανθρώπων. Αυτό έφερε μειωμένες καταναλώσεις», τονίζει.

Η εικόνα, όπως λέει, δεν αφορά αποκλειστικά την Αχαΐα. Εργαζόμενοι που είχαν μετακινηθεί σε νησιά για τη θερινή σεζόν επέστρεψαν νωρίτερα, καθώς και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς η κίνηση δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες. «Τα πράγματα είναι λίγο ζοφερά στην Αχαΐα. Αλλά, από ό,τι ακούω, το ίδιο συμβαίνει και στα νησιά. Ξέρω παιδιά που πήγαν για σεζόν και γύρισαν πίσω», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.