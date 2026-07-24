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Επιστροφές και ανανεώσεις στον ΝΟΠ

Επιστροφές και ανανεώσεις στον ΝΟΠ
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Νέα δύσκολη προσπάθεια στην Α2

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση συνεργασίας για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τον Παπαχριστόπουλο Γεώργιο.

Ο Γιώργος θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι του ομίλου με στόχο την άμεση επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού water polo και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα πλαισιώσουν φέτος την ανδρική μας ομάδα. Καλή επιτυχία, Γιώργο! Χαίρε Πάτρα !!! Χαίρε ΝΟΠ !!!

 
* Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τον Χρυσόστομο Μπάρλο !! Ο Χρυσόστομος θα ξαναφορέσει το σκουφάκι του ομίλου την νέα αγωνιστική χρονιά με στόχο την δημιουργία ενός δυνατού κορμού από Πατρινούς πολίστες και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα πλαισιώσουν φέτος την ανδρική μας ομάδα. Καλή επιτυχία, Χρυσόστομε !! Καλός όρισες ξανά Χαίρε Πάτρα !!! Χαίρε ΝΟΠ !!!

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τον Αναστάσιο Βικάτο !! Ο Τάσος θα ξαναφορέσει το σκουφάκι του ομίλου την νέα αγωνιστική χρονιά  με στόχο την δημιουργία ενός δυνατού κορμού από Πατρινούς πολίστες και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα πλαισιώσουν φέτος την ανδρική μας ομάδα. Καλή επιτυχία, Τάσο !! Καλός όρισες ξανά στο σπίτι σου. Χαίρε Πάτρα !!! Χαίρε ΝΟΠ !!!

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση συνεργασίας για την επόμενη αγωνιστική χρονιά με τον Αντίοχο Φίλιππο. Ο Φίλιππος Αντίοχος θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι του ομίλου και την νέα αγωνιστική χρονιά  με στόχο την δημιουργία ενός δυνατού κορμού από Πατρινούς πολίστες και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των νέων αθλητών που προέρχονται από τις ακαδημίες και θα πλαισιώσουν φέτος την ανδρική μας ομάδα. Καλή επιτυχία, Φίλιππε !! Χαίρε Πάτρα !!! Χαίρε ΝΟΠ !!!

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΠ
Ο απολογισμός τους (ανά διοργάνωση) με την ανδρική ομάδα του ΝΟΠ (στην πρώτη στήλη οι συμμετοχές, στη δεύτερη τα γκολ):

ΠΑΙΚΤΗΣ                                      Α1 ΕΘΝΙΚΗ Α2   ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     65-42     37-48         2-2   0-0        104-91  2021-2022
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ                   24-26      0-0          1-0   0-0        25-26   2025-2026
ΤΑΣΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ                                67-61 81-111    5-2   0-0       152-174  2013-2014
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΑΡΛΟΟΣ           0-0         0-0         0-0    0-0        0-0         2026-2027

Μπάρλος

Μπάρλος

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναυτικός Όμιλος Πατρών Φίλιππος Αντίοχος Γιώργος Παπαχριστόπουλος
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