Από τις βάσεις εισαγωγής στις εγγραφές: Οδηγός για τους νέους φοιτητές, τα πρώτα 10 βήματα

Μπορεί η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής την Πέμπτη 23/7/2026 να σηματοδότησε το τέλος της αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους, ταυτόχρονα όμως αποτελεί την αρχή μιας σειράς σημαντικών διαδικασιών.

Από την ηλεκτρονική εγγραφή στο πανεπιστήμιο μέχρι την αναζήτηση κατοικίας και την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι νέοι φοιτητές καλούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες να οργανώσουν τη μετάβασή τους στη φοιτητική ζωή.

Τα βασικά βήματα για τους επιτυχόντες είναι τα εξής:

1. Επιβεβαιώστε προσεκτικά το αποτέλεσμα

Μόλις ανακοινωθούν οι Βάσεις, ελέγξτε προσεκτικά το τμήμα στο οποίο έχετε εισαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας ή του SMS, εφόσον έχετε εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία.

Καταγράψτε την ακριβή ονομασία του τμήματος, την πόλη στην οποία εδρεύει και τη σχολή στην οποία ανήκει. Πολλά τμήματα έχουν παρόμοιες ονομασίες αλλά διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.

2. Ενημερωθείτε άμεσα για τις προθεσμίες εγγραφής

Η εισαγωγή σε ένα τμήμα δεν σημαίνει αυτόματα και εγγραφή.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει συγκεκριμένες ημερομηνίες ηλεκτρονικής εγγραφής και η τήρησή τους είναι απαραίτητη. Παρακολουθείτε καθημερινά τις σχετικές ανακοινώσεις, ώστε να μη χαθεί κάποια προθεσμία.

3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου

Κάθε πανεπιστήμιο δημοσιεύει αναλυτικές οδηγίες για τους πρωτοετείς.

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη Γραμματεία του τμήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την έναρξη των μαθημάτων, τις ανακοινώσεις για τους πρωτοετείς, τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές.

Συνιστάται, επίσης να εγγραφείτε στα ενημερωτικά κανάλια ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του τμήματος, όπου συχνά αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες.

4. Ξεκινήστε έγκαιρα την αναζήτηση κατοικίας

Αν πρόκειται να σπουδάσετε σε άλλη πόλη, μην περιμένετε μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η εμπειρία δείχνει ότι οι καλύτερες επιλογές εξαντλούνται γρήγορα, ιδιαίτερα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις. Πριν προχωρήσετε σε συμφωνία, επισκεφθείτε οι ίδιοι το ακίνητο, ελέγξτε την πραγματική του κατάσταση, ζητήστε να δείτε το μισθωτήριο, αποφύγετε την καταβολή προκαταβολής χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις.

5. Εξετάστε αν δικαιούστε φοιτητική εστία ή στεγαστικό επίδομα

Πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες, ενώ οι προϋποθέσεις εισαγωγής διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα.

Παράλληλα, ενημερωθείτε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να είστε έτοιμοι όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρμα.

6. Ελέγξτε αν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μετεγγραφή

Εάν υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι, εξετάστε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για μετεγγραφή. Η σωστή ενημέρωση θα σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως.

7. Εκδώστε την ακαδημαϊκή ταυτότητα

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (φοιτητικό πάσο).

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα του φοιτητή, καθώς εξασφαλίζει μειωμένο κόμιστρο στις μετακινήσεις, πρόσβαση σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες και διάφορες άλλες παροχές.

8. Ενεργοποιήστε όλους τους πανεπιστημιακούς λογαριασμούς

Οι νέοι φοιτητές αποκτούν ιδρυματικό e-mail, λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πρόσβαση στην πλατφόρμα δηλώσεων μαθημάτων, καθώς και δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και των ψηφιακών συγγραμμάτων.

Μην αμελήσετε την ενεργοποίησή τους, καθώς πολλές ανακοινώσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω του πανεπιστημιακού e-mail.

9. Οργανώστε εγκαίρως τον οικονομικό προγραμματισμό

Η φοιτητική ζωή συνεπάγεται σημαντικά έξοδα. Σε περίπτωση που χρειάζεται να σπουδάσετε μακριά από τον τόπο κατοικίας σας, εκτός από το ενοίκιο, υπολογίστε λογαριασμούς, μετακινήσεις, καθημερινή διατροφή, βασικό εξοπλισμό κατοικίας, πιθανές μετακινήσεις προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

10. Απολαύστε το νέο ξεκίνημα

Εκτός από ακαδημαϊκή επιτυχία, η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο συνδέεται με το ξεκίνημα μίας περιόδου γεμάτης νέες εμπειρίες, φιλίες, γνώσεις και ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.

Προσπαθήστε να λαμβάνετε μέρος στις δράσεις του πανεπιστημίου, αξιοποιήστε τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, τα προγράμματα Erasmus+, τις εθελοντικές ομάδες και τις πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες.

Τα 15 συνηθέστερα σφάλματα των πρωτοετών φοιτητών

1. Θεωρούν ότι η εγγραφή στο πανεπιστήμιο γίνεται αυτόματα

Αρκετοί πρωτοετείς θεωρούν ότι, μόλις ανακοινωθούν οι Βάσεις, έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους. Στην πραγματικότητα, απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή μέσα στις προθεσμίες, που ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.

2. Αργούν να αναζητήσουν σπίτι

Ίσως το πιο συνηθισμένο λάθος. Μόλις ανακοινωθούν οι επιτυχόντες, χιλιάδες οικογένειες αναζητούν ταυτόχρονα κατοικία. Σε πόλεις, όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, ο Βόλος, το Ρέθυμνο, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Κέρκυρα ή η Θεσσαλονίκη, τα διαθέσιμα διαμερίσματα μειώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη αναζήτηση προσφέρει περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές.

3. Δίνουν προκαταβολή χωρίς να έχουν δει το διαμέρισμα

Κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο οι διαδικτυακές απάτες εμφανίζονται κάθε χρόνο. Καμία προκαταβολή δεν πρέπει να καταβάλλεται χωρίς επίσκεψη στο ακίνητο ή χωρίς νόμιμη διαδικασία μέσω μεσίτη ή ιδιοκτήτη. Οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο δεν αρκούν.

4. Δεν ενημερώνονται για τις φοιτητικές παροχές

Πολλοί πρωτοετείς αγνοούν ότι δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα, δωρεάν συγγράμματα, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, φοιτητικές λέσχες σίτισης, αθλητικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Οι παροχές αυτές μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος των σπουδών.

5. Δεν χρησιμοποιούν το πανεπιστημιακό e-mail

Σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις των πανεπιστημίων αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Όποιος δεν παρακολουθεί συστηματικά τον ιδρυματικό του λογαριασμό, κινδυνεύει να χάσει σημαντικές ενημερώσεις για δηλώσεις μαθημάτων, εξετάσεις, πρακτική άσκηση ή υποτροφίες.

6. Πιστεύουν ότι «οι παραδόσεις δεν είναι απαραίτητες»

Στο πανεπιστήμιο η παρουσία δεν είναι πάντοτε υποχρεωτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η παρακολούθηση δεν είναι χρήσιμη. Οι διδάσκοντες συχνά εξηγούν θέματα που δεν υπάρχουν στα συγγράμματα, ενώ σε αρκετά τμήματα πραγματοποιούνται εργαστήρια και ασκήσεις με ουσιαστική βαρύτητα.

7. Αφήνουν όλα τα μαθήματα για την εξεταστική

Ίσως η μεγαλύτερη ‘παγίδα’ των πρώτων εξαμήνων, ειδικά όταν πρόκειται για σχολή χωρίς εργαστήρια. Αντίθετα, η συστηματική μελέτη, ακόμη και λίγες ώρες την εβδομάδα, αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική από το εντατικό διάβασμα λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

8. Δεν συμμετέχουν στην πανεπιστημιακή ζωή

Στο πανεπιστήμιο υπάρχουν επιστημονικές ομάδες, εθελοντικές δράσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικές ομάδες, συνέδρια και φοιτητικές πρωτοβουλίες, που αποτελούν πολύτιμες εμπειρίες, ενισχύοντας τόσο τις δεξιότητες όσο και το βιογραφικό.

9. Παραμελούν την ψυχική τους υγεία

Η μετάβαση σε μια νέα πόλη μπορεί να συνοδεύεται από άγχος, μοναξιά ή δυσκολία προσαρμογής. Τα περισσότερα πανεπιστήμια διαθέτουν πλέον δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν.

10. Δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες διεθνών σπουδών

Από το πρώτο κιόλας έτος οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, όπως το Erasmus+, θερινά σχολεία, ανταλλαγές και διεθνείς συνεργασίες. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η σωστή προετοιμασία ξεκινά πολύ νωρίτερα από την υποβολή της αίτησης.

11. Αγνοούν τις υποτροφίες

Κάθε χρόνο ιδρύματα, πανεπιστήμια, κοινωφελείς οργανισμοί και επιχειρήσεις χορηγούν δεκάδες υποτροφίες. Πολλές από αυτές δεν βασίζονται αποκλειστικά στην αριστεία, αλλά και σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια.

12. Υποτιμούν τη σημασία των ξένων γλωσσών και των ψηφιακών δεξιοτήτων

Επειδή οι εργοδότες δίνουν πλέον ιδιαίτερη έμφαση στις οριζόντιες δεξιότητες, η αξιοποίηση του χρόνου των σπουδών για την απόκτηση πιστοποιήσεων σε ξένες γλώσσες, ψηφιακά εργαλεία ή τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη μετά την αποφοίτηση.

13. Δεν δημιουργούν επαφή με τους καθηγητές τους

Πολλοί πρωτοετείς διστάζουν να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκοί μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συμβούλους για πρακτική άσκηση, ερευνητικές συνεργασίες, μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματικές προοπτικές.

14. Δεν οργανώνουν σωστά τα οικονομικά τους

Η φοιτητική ζωή απαιτεί προγραμματισμό. Ένας μηνιαίος προϋπολογισμός βοηθά στον έλεγχο των εξόδων και αποτρέπει δυσάρεστες εκπλήξεις, ιδιαίτερα όταν ο φοιτητής ζει μόνος του.

15. Πιστεύουν ότι το πτυχίο αρκεί

Η αγορά εργασίας αλλάζει διαρκώς. Η συμμετοχή σε σεμινάρια, η πρακτική άσκηση, ο εθελοντισμός, οι πιστοποιήσεις, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η δημιουργία ενός καλού επαγγελματικού δικτύου είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά μετά την αποφοίτηση.