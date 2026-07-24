Κόλαση φωτιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία: Εκκενώνεται θέρετρο- Άνθρωποι απομακρύνoνται με βάρκες

Εικόνες χάους στη Γαλλία με τουρίστες σώζονται με βάρκες καθώς ανεξέλεγκτη φωτιά σαρώνει τις «γαλλικά Χάμπτονς»

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από την κόλαση φωτιάς που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία , όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα (24.07.2026) το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.