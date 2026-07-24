Κόλαση φωτιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία: Εκκενώνεται θέρετρο- Άνθρωποι απομακρύνoνται με βάρκες

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες κι όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή
Εικόνες χάους στη Γαλλία με τουρίστες σώζονται με βάρκες καθώς ανεξέλεγκτη φωτιά σαρώνει τις «γαλλικά Χάμπτονς»
Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από την κόλαση φωτιάς που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία , όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα (24.07.2026) το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.
Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή λόγω της φωτιάς που μαίνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο δήμος.
Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη (22.07.2026) και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.
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