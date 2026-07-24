Πάτρα: Το «Κρέας» στο Δημοτικό Κινητό Κινηματογράφο

Με την προβολή της ελληνικής δραματικής ταινίας «Κρέας» που γυρίστηκε το 2024 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Νάκου, συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Τρίτη 28 Ιουλίου στο προαύλιο του νέου δημαρχείου η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η ταινία βραβεύτηκε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το «Κρέας» - η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Νάκου - εστιάζει στον κοινωνικό ρεαλισμό και επενδύει στο δυνατό σενάριο, τις εκπληκτικές ερμηνείες και την υποβλητική ατμόσφαιρα.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην ελληνική επαρχία, με τον φακό του Δημήτρη Νάκου να «ακολουθεί» τον Τάκη που ετοιμάζει τα εγκαίνια του νέου του κρεοπωλείου.

Ο Τάκης είναι κτηνοτρόφος σ’ ένα ορεινό χωριό της ελληνική επαρχίας. Έντιμος και συγχρόνως μικροαπατεώνας. Νομοταγείς και συγχρόνως παραβατικός. Είναι και «υπόδειγμα» ηθικής, ανεξάρτητα αν καμμιά φορά απατά τη γυναίκα του και αυτή αυτόν.

Όλα αυτά ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα και θα γίνουν ακόμα πιο αθέατα όταν την παραμονή των εγκαινίων,ο γιος του σκοτώνει τον γείτονά τους για μια διεκδίκηση γης, με μάρτυρα έναν νεαρό αλλοδαπό εργάτη, πυροδοτώντας μια σκοτεινή ιστορία συγκάλυψης…

Η ταινία έχει προβληθεί στο Μονπελιέ (Cinémed), όπου κέρδισε το Βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης, στις Βρυξέλλες (Cinema Med), την Τεργέστη (36ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου), το Βερολίνο, τη Γλασκώβη, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νάκος

Πρωταγωνιστούν: Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλι, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ναταλία Σουίφτ

Η ταινία θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9.30 στο Άνω Καστρίτσι (Δημοτικό Σχολείο) και την Κυριακή 2 Αυγούστου στο θέατρο της Κρήνης

Κατάλληλη για άνω των 15 ετών.