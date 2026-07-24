Σπ. Σκιαδαρέσης: Ερώτηση για το στεγαστικό πρόβλημα του ΣΔΕ Ναυπάκτου

Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξεύρεση μόνιμης και κατάλληλης στέγης για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ναυπάκτου ζητά από την Περιφερειακή Αρχή, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη παρουσία του στην τελετή λήξης του Σ.Δ.Ε. Ναυπάκτου, όπου αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση η αγωνία της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων και της τοπικής κοινωνίας για το σοβαρό κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Οκτώβριο του 2025.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σκιαδαρέσης, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο, προσφέροντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων σε ενήλικες συμπολίτες μας. Το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε φοίτησαν περίπου 100 εκπαιδευόμενοι, ενώ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 115 εγγραφές, γεγονός που αποδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη και αποδοχή του θεσμού.

Στην ερώτησή του υπογραμμίζει ότι η σημερινή συστέγαση του Σ.Δ.Ε. στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου αποτελεί μόνο προσωρινή λύση και δεν μπορεί να καλύψει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της σχολικής μονάδας. Η εξασφάλιση μόνιμης στέγης δεν αφορά μόνο την επίλυση ενός στεγαστικού ζητήματος, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ταυτότητας και της σταθερής παρουσίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή της Ναυπακτίας.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» αναγνωρίζει ότι το ζήτημα δεν αποτελεί άμεση αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ωστόσο τονίζει ότι η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να αξιοποιήσει τον θεσμικό της ρόλο, διεκδικώντας από το Υπουργείο Παιδείας την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης και τη χρηματοδότηση για τη μόνιμη στέγαση του σχολείου, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό κτήριο που πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα ζήτημα που προκαλεί έντονη ανησυχία στην κοινωνία της Ναυπάκτου, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2026-2027.