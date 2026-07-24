Χριστίνα Αλεξοπούλου: "Στη Βουλή, με θέσεις, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση"

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση διαμορφώνει τον θεσμικό οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και των επόμενων δεκαετιών: πιο ισχυροί Θεσμοί, Κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια, Δημόσια Διοίκηση που ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις ανάγκες των πολιτών». Αυτή είναι η φιλοσοφία της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την τ. Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτή ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν απαντούν μόνο στα ζητήματα του σήμερα, αλλά προετοιμάζουν θεσμικά τη χώρα για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.

Η πρώτη πρόταση αφορά στη συνταγματική κατοχύρωση του νερού ως δημόσιου αγαθού και στην ενίσχυση της ευθύνης της Πολιτείας για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η κλιματική κρίση και η λειψυδρία καθιστούν το νερό αγαθό στρατηγικής σημασίας.

Η δεύτερη αφορά στη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων, ώστε ο σεβασμός προς κάθε μορφή ζωής να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερο θεσμικό αποτύπωμα και να αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής Πολιτείας.

Η τρίτη αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αρχή ότι η ανάπτυξη και η χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να λειτουργούν πάντοτε υπό ανθρώπινη εποπτεία.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου επισήμανε ότι η Ελλάδα του 2030 αποτελεί εθνικό στόχο, ο οποίος δεν θα είναι αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά επιλογών: επιλογών που απαιτούν σχέδιο, συνέπεια, θεσμική συνέχεια και σταθερή προσήλωση στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα Σύνταγμα που θα υπηρετεί τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Ηράκλειτος μας άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη μια αλήθεια που διαπερνά τους αιώνες: «Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει». Η κοινωνία μεταβάλλεται, οι ανάγκες των πολιτών διαφοροποιούνται και οι προκλήσεις αποκτούν νέα χαρακτηριστικά. Οι θεσμοί, επομένως, οφείλουν να διατηρούν σταθερές τις θεμελιώδεις αρχές τους, προσαρμόζοντας παράλληλα τη λειτουργία τους στις απαιτήσεις της εποχής. Αυτή είναι η ουσία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Διαμορφώνουμε τον θεσμικό οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα της χώρας. Συζητάμε και αποφασίζουμε για το πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Για το αν θα διαθέτει θεσμούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη, ένα Κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και μια δημόσια διοίκηση που θα ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Οι προτάσεις της Κυβέρνησης έρχονται να συμπληρώσουν μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο ένα Κράτος πιο λειτουργικό, πιο σύγχρονο και πιο γρήγορο. Γιατί η Ελλάδα του 2030, θα οικοδομηθεί με έργα υποδομής, με καλυτέρους οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως με ισχυρούς θεσμούς που αντέχουν στον χρόνο και προσαρμόζονται στις εξελίξεις.

Η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένη και ουσιαστική. Η χώρα να προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνέπεια και μεταρρυθμίσεις. Να μη διαχειρίζεται απλώς τις εξελίξεις, αλλά να τις προετοιμάζει. Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί τη θεσμική έκφραση αυτής της επιλογής. Είναι μια πραγματική φυγή προς τα εμπρός.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σαν και αυτή θα περίμενε κανείς να κυριαρχήσει η υπευθυνότητα. Δυστυχώς, η στάση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης αποδεικνύει ότι για ορισμένους οι κομματικοί υπολογισμοί εξακολουθούν να προηγούνται της θεσμικής ευθύνης.

Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, μέσα από τον σημαντικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να απορρίπτει σήμερα προτάσεις που στο πρόσφατο παρελθόν είχε το ίδιο υποστηρίξει, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα: τελικά αλλάζουν οι ανάγκες της χώρας ή αλλάζει απλώς η στάση ενός κόμματος που επιδιώκει -τυχοδιωκτικά- πολιτικά οφέλη εις βάρος του εθνικού συμφέροντος;

Προφανώς, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πολιτικό του αδιέξοδο, υιοθετώντας ολοένα και περισσότερο τη ρητορική και τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα (ο οποίος επιχειρεί να επανέλθει με άλλο μανδύα). Δικαίωμά του. Δεν είναι όμως αυτή η στάση που έχει ανάγκη η χώρα. Και μια απλή υπενθύμιση: τα αντίγραφα δεν πείθουν ποτέ περισσότερο από το πρωτότυπο.

Το Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνεται πεδίο μικροκομματικών τακτικισμών. Αποτελεί τον θεμελιώδη νόμο του κράτους και απαιτεί σοβαρότητα και καθαρό λόγο. Οι πολίτες περιμένουν από όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όχι να αντιμετωπίζεται μια τόσο σημαντική διαδικασία με όρους άγονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Θα σταθώ τώρα στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε αυτή η αναθεωρητική πρωτοβουλία. Οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας γίναμε κοινωνοί, συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση των προτάσεων. Καταθέσαμε σκέψεις και εμπειρίες, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις γίνονται ισχυρότερες όταν αποτελούν προϊόν ουσιαστικού διαλόγου και συνδιαμόρφωσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεώρησα υποχρέωσή μου να συμβάλω με τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ζητήματα του σήμερα, αλλά προετοιμάζουν θεσμικά τη χώρα για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.

Η πρώτη πρόταση αφορά στην προστασία του νερού.

Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει την πατρίδα μας και συνολικά τον κόσμο. Η λειψυδρία, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων καθιστούν το νερό αγαθό στρατηγικής σημασίας.

Γι' αυτό πρότεινα τη συνταγματική κατοχύρωσή του ως δημόσιου αγαθού, καθώς και την ενίσχυση της ευθύνης της Πολιτείας για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η προστασία του νερού αποτελεί επένδυση στη ζωή, στην αγροτική παραγωγή, στη δημόσια υγεία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Η δεύτερη πρόταση αφορά στην προστασία των ζώων.

Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τα ζώα αποτελεί καθρέφτη του πολιτισμού της. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή ή δευτερεύουσα πολιτική. Είναι ζήτημα αξιών και σεβασμού απέναντι στη ζωή. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ευζωίας των ζώων και απέδειξε ότι μπορεί να διαμορφώνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας.

Πιστεύω ότι αυτή η πορεία αξίζει να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερο θεσμικό αποτύπωμα. Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων θα επιβεβαιώσει ότι ο σεβασμός προς κάθε μορφή ζωής αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής Πολιτείας και χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που προοδεύει χωρίς να εγκαταλείπει τις αξίες της.

Η τρίτη πρόταση αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ζούμε ήδη μια τεχνολογική επανάσταση που μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, παράγουμε και επικοινωνούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και την καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί νέα ερωτήματα που απαιτούν έγκαιρες και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Η Ελλάδα του 2030 οφείλει να τις αξιοποιεί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο.

Γι' αυτό πρότεινα να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αρχή ότι η ανάπτυξη και η χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να λειτουργούν πάντοτε υπό ανθρώπινη εποπτεία. Άλλωστε, η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν συμπορεύεται με τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι τρεις αυτές προτάσεις εκφράζουν μια ενιαία αντίληψη για το μέλλον της χώρας. Για ένα Σύνταγμα που συνομιλεί με την εποχή του, που δίνει απαντήσεις στη νέα πραγματικότητα, χωρίς να περιμένει οι εξελίξεις να το ξεπεράσουν. Ένα Σύνταγμα που θωρακίζει τη Δημοκρατία και ενισχύει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αλλάζει. Με μεθοδικότητα, με μεταρρυθμίσεις και σταθερό προσανατολισμό. Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί τη φυσική συνέχεια αυτής της πορείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.

Αυτός είναι ο δρόμος που επιλέγουμε. Ο δρόμος της ευθύνης και όχι της ακινησίας. Ο δρόμος των λύσεων και όχι της εύκολης άρνησης. Ο δρόμος της προοπτικής και όχι της πολιτικής σκοπιμότητας.

Αυτές είναι οι εθνικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετούν την παρούσα αναθεωρητική πρωτοβουλία.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα κριθούμε από τις τοποθετήσεις μας μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, χθες και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο από το αν αξιοποιήσαμε αυτή τη μεγάλη θεσμική ευκαιρία για να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή και πιο έτοιμη απέναντι στα σύγχρονα δεδομένα.

Η Ελλάδα του 2030 είναι εθνικός στόχος. Δεν οικοδομείται από τις συγκυρίες, αλλά από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα. Επιλογές που απαιτούν σχέδιο, συνέπεια, θεσμική συνέχεια και σταθερή προσήλωση στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα της σημερινής αναθεώρησης: να θωρακίσουμε τους θεσμούς διαμορφώνοντας ένα Σύνταγμα που θα υπηρετεί τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Σας ευχαριστώ.