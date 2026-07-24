Πάτρα: Καπνός στη θάλασσα και ... δεν είναι φωτιά

Όσοι βρέθηκαν στην παραλιακή της Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, γύρισαν το βλέμμα τους προς τη θάλασσα.

Ένα εμπορικό πλοίο και ένα ταχύπλοο άφηναν πίσω τους τόσο πυκνούς μαύρους καπνούς, που από απόσταση έδιναν την εντύπωση πως είχε ξεσπάσει ...φωτιά.

Αρκετοί δε, βρέθηκαν σε φάση να απαθανατίζουν το στιγμιότυπο. Ωστόσο δεν επρόκειτο για κάποιο περιστατικό πυρκαγιάς, αλλά για έντονες εκπομπές καυσαερίων από τα δύο σκάφη κατά τη διέλευσή τους!

Μια εικόνα που για λίγα λεπτά... έβαλε ...φωτιά στις συζητήσεις όσων την είδαν από την ακτή.