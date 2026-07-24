Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ – Δάκρυα και συγκίνηση στο στούντιο

Αυλαία στον ΣΚΑΪ έριξε ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος που σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησε μετά από τέσσερα χρόνια το κανάλι του Φαλήρου.

Ο Άκης Παυλόπουλος αφήνει τον ΣΚΑΪ, μετακομίζοντας στον ΑΝΤ1 και η σημερινή μέτρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

Στο φινάλε της εκπομπής «Σήμερα», ο Άκης Παυλόπουλος είπε «αντίο» στο κοινό ενώ ενδιαφέρον έχουν τα λόγια του παρτενέρ του-Δημήτρη Οικονόμου.

«Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο… Τι λένε οι προπονητές; Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Εδώ αλλάζει!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου. Ο Άκης Παυλόπουλος τότε ανέφερε: «Εδώ το αλλάξαμε! Σας αποχαιρετάμε, ως δίδυμο! Ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη του αυτά τα τέσσερα χρόνια. Να είστε καλά», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.