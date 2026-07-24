Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου 2026

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Χαλίμου Ιωάννα (μόνο Σάββατο)
Θεσσαλονίκης 35, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο: 6932109266
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