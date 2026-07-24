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ΘΕΑΤΡΟ

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Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Πολύ γέλιο από την «Οικογένεια Τσεκμέ»…

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Πολύ γέλιο από ...

Το βράδυ της Πέμπτης η αθάνατη ελληνική οικογένεια ήταν στα… χειρότερά της

Εικόνες από την αθάνατη ελληνική οικογένεια να είναι στα.. χειρότερα της, παρέλασαν το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου της Πάτρας όπου στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας φιλοξενήθηκε η κωμωδία «Οικογένεια Τσεκμέ».

Με… φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα,  ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσίασε στο θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας το δικό του σύμπαν, ένα σύμπαν στο οποίο όλα θα μπορούσαν να συμβούν, όπως άλλωστε και… συνέβησαν.

Τα τρία ξαδέλφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα», υποδέχθηκαν επί σκηνής έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του και τα…είδε όλα.

 Σε αυτό «βοήθησε» μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμίλαγε, προσφέροντας μια μοναδική θεατρική βραδιά

Η παράσταση ανέβηκε σε κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλη Παπαδημητρίου.Σκηνικά: Λίας Ασβεστά, Φωτισμούς: Περικλή Μαθιέλλη, Kοστούμια: Ελένης Σκιρτοπούλου.

Έπαιξαν οι: Τόλης Παπαδημητρίου, Μαριλού Κατσαφάδου, Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης, Άννη Θεοχάρη.

Την παράσταση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

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#tags Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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