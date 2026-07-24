«Ούτε γάτα, ούτε ζημιά» στην Κρήνη από τη θεατρική ομάδα «Ήθος Ποιείν»

Το έργο των Σακελλάριου – Γιαννακόπουλου «Ούτε γάτα ούτε ζημιά», σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία Χρήστου Σαλαμούρα, παρουσιάζει στις 9.30 το βράδυ το Σάββατο 25 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης, η θεατρική ομάδα του εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας. «ήθος ποιείν».

Η παράσταση ανεβαίνει στο πλαίσιο της ενότητας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας. Το έργο είναι γραμμένο το 1950 για τον θίασο του Βασίλη Λογοθετίδη και παραμένει αναλλοίωτο διατηρώντας έναν σχεδόν μουσικό ρυθμό.

Η… ιστορία

Κεντρικός ήρωας είναι ο Λαλάκης Μακρυκώστας, ένας ευκατάστατος παντρεμένος άνδρας που λέει στη σύζυγό του ότι φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Στην πραγματικότητα, όμως, σχεδιάζει μια ρομαντική απόδραση με την ερωμένη του.

Η γυναίκα του, όταν αντιλαμβάνεται την απάτη, αποφασίζει να τον εκδικηθεί, αποδεχόμενη την πρόσκληση ενός επίμονου θαυμαστή της. Η τύχη παίζει περίεργα παιχνίδια και τα δύο παράνομα ζευγάρια συναντιούνται στον ίδιο επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό, όπου αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν στο σπίτι του σταθμάρχη.

Κάπου εκεί ξεκινά ένα γαϊτανάκι από παρεξηγήσεις, ψέματα, κρυψώνες και κωμικές ανατροπές, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα

Παίζουν: Πόπη: Δήμητρα Σπανού, Λαλάκης: Νίκος Γασπαρινάτος, Σταθμάρχης: Δημήτρης Σουλελές, Θυρωρός- Φρόσω: Ντίνα Κατζιμπατζάκη – Ντεμίρη, Νίκος: Δημήτρης Κουτσιούμπας, Λολότα: Μαρία Μανεσιώτη, Κική: Φωτεινή Μιχαλοπούλου, Υπηρέτρια: Ειρήνη Σαλαμούρα, Βαγγελιώ: Ιωάννα Καλιαμπάκου, Λαμόγιο: Κων/να Χρυσικοπούλου, Αστυνόμος: Γιώργος Πατσακός.

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