Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι το Σάββατο- Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό στις περιοχές που αναμένονται να επηρεαστούν προστίθενται τα νησιά του νότιου Ιονίου αλλά και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί από τις σφοδρές καταιγίδες που θα πλήξουν σήμερα και αύριο τη χώρα, καθώς ο καιρός τις επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξει δραματικά και οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών να δίνουν τη θέση τους σε καταιγίδες.

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Όπως αναφέρει στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ τα φαινόμενα να διατηρούνται μέχρι και το Σάββατο.

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



