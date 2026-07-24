Πανεπιστήμιο Πατρών: Στο 85% η κάλυψη των θέσεων – 787 έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των Βάσεων

Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής για το 2026 ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά το ζήτημα των κενών θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Συνολικά, περίπου 10.000 θέσεις έμειναν αδιάθετες σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), αλλά και στη χαμηλή προτίμηση που καταγράφουν ορισμένα γνωστικά αντικείμενα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 787 από τις προσφερόμενες θέσεις δεν καλύφθηκαν, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται περίπου στο 85%. Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση πανελλαδικά ως προς τον αριθμό των κενών.

Περισσότερες κενές θέσεις καταγράφηκαν μόνο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1.047), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.029) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (984), ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 751 κενές θέσεις.

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών με τις περισσότερες κενές θέσεις

Τα μεγαλύτερα κενά καταγράφονται σε τέσσερα τμήματα του Ιδρύματος:

Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο): 106 κενές θέσεις, με μόλις έναν επιτυχόντα.

Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι): 115 κενές θέσεις και περίπου 17 εισακτέους.

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα): 137 κενές θέσεις.

Τμήμα Φυσικής (Πάτρα): 113 κενές θέσεις, παρά τη διαχρονική παρουσία του στις θετικές επιστήμες.